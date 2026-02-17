Logo
Saturator SodaStream w rekordowo niskiej cenie. Pa pa kaucja za butelki

Zestaw SodaStream Terra w Kauflandzie kosztuje teraz mniej niż zgrzewka markowych napojów. Dla wielu osób to świetny moment, by pożegnać plastikowe butelki.

Marcin Kusz
Saturator za cenę zgrzewki napojów. Kaufland właśnie odleciał
W Kauflandzie pojawiła się właśnie promocja, która dosłownie zelektryzuje prawdziwych łowców okazji. Zestaw z saturatorem SodaStream Terra, dwiema butelkami, nabojem CO2 i syropem kosztuje około 125 zł zamiast 250 zł. Przy obecnych cenach napojów gazowanych i obowiązującej w Polsce kaucji na opakowania jednorazowe taki sprzęt nie jest już zwykłym gadżetem, a zaczyna być po prostu oszczędnością.

Ogólnopolska akcja w Kauflandzie

Promocja na zestaw SodaStream Terra obowiązuje w sklepach Kaufland w całym kraju. Na półkach widać charakterystyczne, miętowe kartony z urządzeniem, a na etykietach przy cenówkach pojawia się mocno obniżona kwota – około 125 zł. To o połowę mniej niż sugerowana cena zestawu, która według informacji z oznaczeń wynosi 250 zł.

Co istotne, część klientów w komentarzach na Pepperze zwraca uwagę, że w wielu sklepach wiszą jeszcze stare cenówki, więc opłaca się dokładnie sprawdzać etykiety pod produktem oraz oznaczenia przy kasie. Wygląda na to, że mamy do czynienia z ogólnopolską, ale słabo nagłośnioną akcją – typową cichą promocją, którą najszybciej wyłapują społeczności łowców okazji.

Co dostajemy w zestawie z SodaStream Terra?

Promocyjny komplet nie ogranicza się do samego saturatora. W kartonie znajduje się urządzenie SodaStream Terra, nabój z dwutlenkiem węgla, dwie wielorazowe butelki oraz syrop smakowy Pepsi. Taki zestaw pozwala od razu po wyjęciu z pudełka przygotować kilkadziesiąt litrów gazowanego napoju – od zwykłej wody po słodzone napoje przypominające te ze sklepu.

Oznacza to, że za równowartość kilku skrzynek butelkowanych napojów dostajemy sprzęt, który może stać na blacie kuchennym przez lata. Potem dokładamy już tylko nabój CO2 oraz ewentualne syropy lub soki. Dla wielu rodzin to sposób, by ograniczyć dźwiganie ciężkich zgrzewek, a jednocześnie mieć zawsze pod ręką świeżą wodę z bąbelkami.

Saturator to prawdziwy game changer, pozwalający ominąć kaucję

Od momentu, gdy w Polsce zaczęły obowiązywać nowe zasady kaucji na jednorazowe butelki i puszki, część osób zderzyła się z zupełnie nową logistyką robienia zakupów. Trzeba pamiętać o paragonach, sortować opakowania, szukać sklepu, który przyjmie wszystko bez marudzenia. Plastikowe butelki nagle stały się czymś więcej niż tylko śmieciem. To po prostu pieniądze zamrożone w szafkach i bagażnikach. Co warto wiedzieć o systemie kaucyjnym? Sprawdź tutaj!

Im więcej napojów gazowanych robimy w domu, tym rzadziej kupujemy je w sklepie i tym mniej plastikowych butelek ląduje w koszu, w bagażniku i w kolejce do automatu. Mniej kaucji to mniej paragonów do pilnowania i mniej kombinowania, gdzie oddać kolejną reklamówkę opakowań. Dla wielu osób saturator to po prostu świetna i wygodna alternatywa, ale w skali kraju to także wymierne ograniczenie ilości jednorazowego plastiku w obiegu.

Warto spieszyć się z zakupem!

Doświadczenie z podobnych promocji pokazuje, że tak duże obniżki na markowy sprzęt rzadko kiedy utrzymują się długo. Zestawy najczęściej znikają najszybciej w dużych miastach, gdzie o okazjach błyskawicznie informują się mieszkańcy. Dodatkowo fakt, że w części sklepów nadal wiszą stare cenówki, może oznaczać, że nie wszyscy klienci w ogóle wiedzą o nowej cenie – do czasu, aż informacja przebije się szerzej.

Przeczytaj także:

Warto też pamiętać, że po zakupie dochodzą jeszcze koszty wymiany nabojów CO2. A ta może się różnić w zależności od miejsca i rodzaju cylindra. Nie wiesz, czym różnią się od siebie naboje? Sprawdzisz to w tym tekście. Niemniej jednak, nawet uwzględniając te wydatki, przy cenie 125 zł za startowy zestaw kalkulacja dla osób regularnie kupujących gazowane napoje wygląda jednak coraz korzystniej. Zwłaszcza jeśli po drodze uwzględnimy mniej plastiku, mniej kaucji i mniej biegania z siatkami do sklepu.

A jeśli nie zdążyłeś z jakiegoś powodu skorzystać z promocji, to poniżej znajdziesz inne oferty na saturator SodaStream Terra.

Chyba warto, prawda?

Marcin Kusz
17.02.2026 17:12
Tagi: kaucja za butelkipromocjeSystem kaucyjny
