System kaucyjny ma problem z niektórymi butelkami. Rząd chce ubłagać Unię

Mleczne produkty już raz wymknęły się systemowi kaucyjnego. Jest szansa na to, że uda im się powtórzyć unik.

Adam Bednarek
Wiceministra klimatu Anita Sowińska przypomniała, że z unijnego rozporządzenia PPWR wynika, że opakowania po mleku powinny być włączone do systemu kaucyjnego do 2030 r. Rząd jednak ma "pewne wątpliwości", czy przyniesie to dobry efekt środowiskowy.

Wiceszefowa resortu przyznała, że Polska będzie starać się przekonywać Unię Europejską, żeby ta wycofała się z opakowań po mleku w PPWR.

Zbiórka opakowań mlecznych stanowiłaby "wyzwanie sanitarne". Zdaniem wiceministry istotne jest też to, że plastikowe butelki po mleku nie są czymś, co głównie zaśmieca środowisko. I można zgodzić się z tym, że faktycznym problemem są butelki, puszki czy przede wszystkim małe butelki po tzw. małpkach. A tymczasem ich los ciągle jest nieprzesądzony.

Butelki po mleku miały trafić do systemu kaucyjnego

Rząd wycofał się z tego w 2024 r. Wsłuchano się w głosy płynące z branży i system kaucyjny ostatecznie ominął opakowania po mleku i produktach mlecznych.

Jak wyjaśniała wówczas Anita Sowińska, istniały "uzasadnione obawy", że występowałyby problemy z utrzymaniem czystości w punktach zbiórki.

Niektórzy wychodzą jednak z założenia, że plastik to plastik i skoro mleko trafia do takiej butelki, to też można ją zwracać w automacie. Sam byłem świadkiem takiej sytuacji. To dowód na to, że w temacie edukacji konsumentów jest jeszcze co nieco do zrobienia. Niektórzy kierują się instynktem, a tymczasem sprawa jest bardziej skomplikowana.

Czy to się zmieni? Wiele zależy od Unii, ale stanowisko Polski jest jasne – opakowania po mleku i innych mlecznych produktach nie powinny być objęte systemem kaucyjnym.  

Adam Bednarek
16.02.2026 06:04
Tagi: RecyklingSystem kaucyjnyUnia Europejska
