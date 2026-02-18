REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Pociągiem z Polski prosto do Paryża. To połączenie wygryzie samoloty

Wsiadasz na przykład tuż przy Pałacu Kultury, wysiadasz i idziesz podziwiać wieżę Eiffla – rząd chce, aby było to możliwe.

Adam Bednarek
pociagi do niemiec i francji
REKLAMA

PKP Intercity już planuje ułatwić podróżowanie do Niemiec. Polska kolej nie będzie się jednak zatrzymywać. I po co, skoro można się rozpędzić i pomknąć w stronę Paryża?

Polska, Niemcy i Francja chcą utworzyć bezpośrednie połączenia kolejowe między tymi krajami - poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak po spotkaniu ze swoimi odpowiednikami z Niemiec i Francji. W planach jest trasa Warszawa-Berlin-Paryż.

REKLAMA

- Chcemy tworzyć najlepszą sieć kolejową na świecie, a najlepsza sieć kolejowa na świecie to europejska sieć kolejowa, która będzie wzmocniona o kolej dużych prędkości – powiedział cytowany przez PAP Dariusz Klimczak.

Transport kolejowy, zarówno towarowy, jak i pasażerski musi odgrywać jeszcze mocniejszą rolę w europejskiej odporności, zrównoważonym rozwoju i konkurencyjności. Podpisana dzisiaj trójstronna deklaracja pomiędzy kolejami polskimi, niemieckimi i francuskimi to kolejny krok przybliżający nas do tego celu. Jesteśmy zdeterminowani, aby kolej stała się najbardziej dostępnym, bezpiecznym, odpornym i ekologicznym środkiem transportu w Europie – pierwszym wyborem dla pasażerów i przewoźników towarowych w całej Unii Europejskiej – podkreślił Alan Beroud, prezes zarządu PKP S.A. i Grupy PKP.

Według wcześniejszych unijnych planów pociąg ma stać się realną alternatywą dla samolotów. To wprawdzie melodia przyszłości, ale cel jest naprawdę ambitny. Połączenia między europejskimi stolicami i miastami będą skrócone o kilka godzin.

- Jest to właściwy kierunek, ponieważ kolej jest strategicznym obszarem unijnej gospodarki, mającym znaczenie dla jej konkurencyjności i odporności. Jako PKP i Polska mamy ambicje odgrywania wiodącej roli na rynku kolei dużych prędkości – mówił jesienią w rozmowie z PAP Tomasz Lachowicz, Dyrektor Przedstawicielstwa PKP S.A. w Brukseli.

Już teraz można ruszyć pociągiem w Europę

Wspominałem o połączeniach z Niemcami, które stale są rozszerzane. Trwają analizy nad zwiększeniem częstotliwości połączeń Przemyśl-Kraków-Wrocław-Berlin oraz Przemyśl-Kraków-Wrocław-Lipsk. Innymi słowy, małopolsko-podkarpacki korytarz w stronę Niemiec ma zostać wzmocniony dodatkowymi pociągami, które będą naturalnym uzupełnieniem obecnej oferty – pisaliśmy na łamach Spider's Web.

REKLAMA

26 czerwca 2026 roku PKP Intercity ponownie uruchomi międzynarodowy pociąg z Warszawy do chorwackiej Rijeki. Będzie to rozbudowana oferta względem ubiegłego roku – pociąg kursować będzie sześć razy w tygodniu, a nie cztery jak w 2025 r. Część składu dotrze do Kopru. Tam będzie można przesiąść się w autobus i na wspólnym autobusowym bilecie dojechać również do włoskiego Triestu.  

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
18.02.2026 10:11
Tagi: Pociągipodróże
Najnowsze
10:11
Pociągiem z Polski prosto do Paryża. To połączenie wygryzie samoloty
Aktualizacja: 2026-02-18T10:11:29+01:00
9:56
Wojsko pogoniło chińskie auta. Armia boi się jeżdżących szpiegów
Aktualizacja: 2026-02-18T09:56:58+01:00
9:05
Zburzą wieżowiec, żeby zaraz postawić nowy. Ta "zabawa klockami" to obłęd
Aktualizacja: 2026-02-18T09:05:26+01:00
8:51
Zabójcy miast krążą nad naszymi głowami. NASA: "Jesteśmy całkowicie bezbronni"
Aktualizacja: 2026-02-18T08:51:26+01:00
6:45
Co widać przez okulary z Android XR? Już to wiemy, będzie przyjemnie
Aktualizacja: 2026-02-18T06:45:00+01:00
6:34
Apple okulary i Apple wisiorek. Jest wielki plan, nie ma w nim iPhone'a
Aktualizacja: 2026-02-18T06:34:00+01:00
6:23
Wiadomości na Androidzie ze świetną zmianą. Wyczekiwana funkcja już jest
Aktualizacja: 2026-02-18T06:23:00+01:00
6:12
ONZ buduje kompas dla AI. Polak w gronie topowych poskromicieli SI
Aktualizacja: 2026-02-18T06:12:00+01:00
6:01
Rozsypujesz po polu i hamujesz globalne ocieplenie. Odkrycie zdumiewa
Aktualizacja: 2026-02-18T06:01:00+01:00
20:31
Drogi RAM zabierze nam wszystko. "Już się nie opłacamy" firmom
Aktualizacja: 2026-02-17T20:31:15+01:00
20:08
Microsoft utrudnia pobieranie Windows 11. Wielka zmiana na gorsze
Aktualizacja: 2026-02-17T20:08:19+01:00
19:57
Steam Deck niedostępny w Polsce. Co za bzdura, winne wielkie korpo
Aktualizacja: 2026-02-17T19:57:46+01:00
19:00
Shein jest celowo uzależniający. Udowodnili to, posypią się kary
Aktualizacja: 2026-02-17T19:00:10+01:00
18:51
Rząd rozdał ludziom czujniki dymu i czadu. “To groźne buble”
Aktualizacja: 2026-02-17T18:51:14+01:00
18:07
Królowie RPG z Polski i Czech za darmo w Game Pass. Dziękuję panie Microsoft
Aktualizacja: 2026-02-17T18:07:23+01:00
17:55
Lekarze proszą: słuchawek używajcie stosując zasadę 60/60. Nie znałem
Aktualizacja: 2026-02-17T17:55:44+01:00
17:35
Messenger i WhatsApp mam już głęboko w pompie. Pisz mi SMS-y
Aktualizacja: 2026-02-17T17:35:00+01:00
17:12
Saturator SodaStream w rekordowo niskiej cenie. Pa pa kaucja za butelki
Aktualizacja: 2026-02-17T17:12:37+01:00
16:12
Kraków szykuje antykoncepcję dla gołębi. Dobrze czytasz
Aktualizacja: 2026-02-17T16:12:53+01:00
15:54
Xiaomi ma kapitalne wieści. Drożyzna opanowana, Xiaomi 17 Ultra kusi ceną
Aktualizacja: 2026-02-17T15:54:09+01:00
15:42
Prezes Samsunga walczył o tańsze smartfony. Poległ, ale my mamy złotówkę
Aktualizacja: 2026-02-17T15:42:19+01:00
15:20
Uciszyli królów życia gadających przez telefon. Tak musi być wszędzie
Aktualizacja: 2026-02-17T15:20:16+01:00
14:55
Meta zabiła Messengera w oknie. Tracimy ostatnią bezfacebookową przystań
Aktualizacja: 2026-02-17T14:55:23+01:00
13:56
Orange ulepsza abonament. Żałuję, że się pospieszyłem
Aktualizacja: 2026-02-17T13:56:07+01:00
13:47
Msze w Watykanie jak Netflix. Skanujesz kod i wszystko rozumiesz
Aktualizacja: 2026-02-17T13:47:38+01:00
13:19
Miliardy na beton. Rusza wielki program budowy schronów w Polsce
Aktualizacja: 2026-02-17T13:19:21+01:00
12:30
Rekordziści systemu kaucyjnego. Oddają i odbierają setki złotych
Aktualizacja: 2026-02-17T12:30:27+01:00
11:19
Wywiercili starożytne bakterie. "Są odporne na nasze antybiotyki"
Aktualizacja: 2026-02-17T11:19:05+01:00
10:30
Ruszyły kontrole abonamentu RTV. Będą chodzić po domach
Aktualizacja: 2026-02-17T10:30:01+01:00
8:43
Wsiadasz i jedziesz bez kontroli. Idzie wielka zmiana w PKP Intercity
Aktualizacja: 2026-02-17T08:43:28+01:00
8:08
Ukradną iPhone’a? Apple zareaguje automatycznie
Aktualizacja: 2026-02-17T08:08:17+01:00
7:14
Vinted tnie konta jak leci. Mały handel dostał w twarz od Unii
Aktualizacja: 2026-02-17T07:14:35+01:00
7:00
Nie kupisz nowego dysku. Produkcja na 2026 r. wyprzedana na amen
Aktualizacja: 2026-02-17T07:00:00+01:00
6:33
Właściciel Facebooka idzie po wasze twarze. Wykorzysta do tego niewidomych
Aktualizacja: 2026-02-17T06:33:21+01:00
6:31
Google zasypany prośbami z Polski. "Chcemy zniknąć z sieci"
Aktualizacja: 2026-02-17T06:31:56+01:00
6:31
Kradną nam wspomnienia. Nawet przeszłość musi być zmyślona
Aktualizacja: 2026-02-17T06:31:00+01:00
6:21
Myszy komputerowe będą z biomateriału. Tak wyglądają prototypy przyszłości
Aktualizacja: 2026-02-17T06:21:00+01:00
6:11
Znaleźli sposób na blokujących ścieżki rowerowe. Mandaty będą lecieć z automatu
Aktualizacja: 2026-02-17T06:11:00+01:00
21:47
Jak znaleźć iPhone'a i inne sprzęty Apple'a? Oto co musisz wiedzieć
Aktualizacja: 2026-02-16T21:47:55+01:00
21:32
Obiecałem sobie, że nie kupię nowego iPhone'a. Apple właśnie mnie złamał
Aktualizacja: 2026-02-16T21:32:38+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA