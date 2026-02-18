Pociągiem z Polski prosto do Paryża. To połączenie wygryzie samoloty

Ładowanie...

PKP Intercity już planuje ułatwić podróżowanie do Niemiec. Polska kolej nie będzie się jednak zatrzymywać. I po co, skoro można się rozpędzić i pomknąć w stronę Paryża?

Polska, Niemcy i Francja chcą utworzyć bezpośrednie połączenia kolejowe między tymi krajami - poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak po spotkaniu ze swoimi odpowiednikami z Niemiec i Francji. W planach jest trasa Warszawa-Berlin-Paryż.

- Chcemy tworzyć najlepszą sieć kolejową na świecie, a najlepsza sieć kolejowa na świecie to europejska sieć kolejowa, która będzie wzmocniona o kolej dużych prędkości – powiedział cytowany przez PAP Dariusz Klimczak.

Transport kolejowy, zarówno towarowy, jak i pasażerski musi odgrywać jeszcze mocniejszą rolę w europejskiej odporności, zrównoważonym rozwoju i konkurencyjności. Podpisana dzisiaj trójstronna deklaracja pomiędzy kolejami polskimi, niemieckimi i francuskimi to kolejny krok przybliżający nas do tego celu. Jesteśmy zdeterminowani, aby kolej stała się najbardziej dostępnym, bezpiecznym, odpornym i ekologicznym środkiem transportu w Europie – pierwszym wyborem dla pasażerów i przewoźników towarowych w całej Unii Europejskiej – podkreślił Alan Beroud, prezes zarządu PKP S.A. i Grupy PKP.

Według wcześniejszych unijnych planów pociąg ma stać się realną alternatywą dla samolotów. To wprawdzie melodia przyszłości, ale cel jest naprawdę ambitny. Połączenia między europejskimi stolicami i miastami będą skrócone o kilka godzin.

- Jest to właściwy kierunek, ponieważ kolej jest strategicznym obszarem unijnej gospodarki, mającym znaczenie dla jej konkurencyjności i odporności. Jako PKP i Polska mamy ambicje odgrywania wiodącej roli na rynku kolei dużych prędkości – mówił jesienią w rozmowie z PAP Tomasz Lachowicz, Dyrektor Przedstawicielstwa PKP S.A. w Brukseli.

Już teraz można ruszyć pociągiem w Europę

Wspominałem o połączeniach z Niemcami, które stale są rozszerzane. Trwają analizy nad zwiększeniem częstotliwości połączeń Przemyśl-Kraków-Wrocław-Berlin oraz Przemyśl-Kraków-Wrocław-Lipsk. Innymi słowy, małopolsko-podkarpacki korytarz w stronę Niemiec ma zostać wzmocniony dodatkowymi pociągami, które będą naturalnym uzupełnieniem obecnej oferty – pisaliśmy na łamach Spider's Web.

26 czerwca 2026 roku PKP Intercity ponownie uruchomi międzynarodowy pociąg z Warszawy do chorwackiej Rijeki. Będzie to rozbudowana oferta względem ubiegłego roku – pociąg kursować będzie sześć razy w tygodniu, a nie cztery jak w 2025 r. Część składu dotrze do Kopru. Tam będzie można przesiąść się w autobus i na wspólnym autobusowym bilecie dojechać również do włoskiego Triestu.

Adam Bednarek 18.02.2026 10:11

