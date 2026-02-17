Logo
Orange ulepsza abonament. Żałuję, że się pospieszyłem

Orange postanowił ulepszyć swoją tańszą ofertę abonamentową. Dodaje aż 500 GB internetu dla nowych klientów. 

Albert Żurek
Nju Mobile ulepszenie
Zmiany nie dotyczą jednak głównej oferty pod logo Orange, a bardziej przystępnego cenowo nju mobile. Ostatnio sam przenosiłem rodzinie kilka numerów do tej sieci, lecz nieco się pospieszyłem. Teraz sobie pluję w brodę, bo mogli mieć znacznie lepsze warunki w pakietach abonamentowych.

Orange ulepsza abonament i subskrypcję nju mobile

Nju mobile ma być tańszą ofertą pomarańczowego operatora, w której ceny zaczynają się od 31 zł/mies. za pakiet obejmujący 60 GB. Najdroższy pakiet 100 GB natomiast kosztuje 49 zł/mies. Opłacalne są także dodatkowe numery - można wybrać nawet dwa dodatkowe, gdzie każdy kosztuje 15 zł/mies.

Dotychczas w ofercie mogliśmy liczyć na jedną promocję - 3 mies. za 0 zł dla przenoszących numer. Gdy Orange poinformował, że przechodzi na umowy na elektroniczne postanowiłem uwolnić członków rodziny od dotychczasowego operatora. Korzystali ze starych pakietów na kartę oraz mix, które zawierały ubogie pakiety obejmujące kilka GB internetu w kraju.

nju mobile
nju mobile oferta
nju mobile

Natomiast dzięki nowej promocji przygotowanej dla nowych klientów nju mobile można odebrać dodatkowe 500 GB na trzy miesiące. Oznacza to, że oprócz podstawowych danych mamy też ok. 166,6 GB do wykorzystania każdego miesiąca.

Czytaj też:

Oczywiście dane możemy zużyć już w pierwszym miesiącu lub dopiero w ostatnim. Pakiet ma być udostępniony maksymalnie 14 dni od aktywacji oferty. Promocja również dotyczy każdego kupionego numeru, czyli jeśli weźmiemy dwa otrzymamy łącznie aż 1000 GB. Każdy numer ma własne gigabajty. Te jednak są dostępne tylko w Polsce. Jeśli ich nie wykorzystamy, przepadają.

Dodatkowe dane są wykorzystywane z priorytetem. Czyli w pierwszej kolejności należy użyć pakiet 500 GB, aby zacząć korzystać z bazowych danych wynikających z kupionej oferty. Promocyjne dane są przyznawane niezależnie od formy zakupu i umowy - skorzystają zatem nowi klienci nju, przenoszący numer czy migrujący z Orange. Promocja jest dostępna nie tylko w abonamencie, ale też subskrypcji. 

Akcja potrwa tylko do końca tego tygodnia - niedzieli 22 lutego. Trzeba zatem się pospieszyć.

Albert Żurek
17.02.2026 13:56
