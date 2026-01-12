REKLAMA
Spotify i Netflix czują oddech Apple'a. Twórcy iPhone'a wyszarpują rynek

Apple poinformował, że w 2025 r. zanotował rekordowe wyniki na rynku usług. Gigant może pochwalić się, że z jego subskrypcji korzystają miliony osób. 

Albert Żurek
Podsumowanie Apple usług 2025
Gigant z Cupertino nie tylko sprzedaje miliony iPhone’ów i innych urządzeń takich jak Apple Watche, komputery Mac czy akcesoria do elektroniki. Firma dostarcza też usługi, np. Apple Music lub Apple TV. Okazuje się, że są naprawdę popularne.

Apple żyje z usług. Miliardy dolarów i miliony użytkowników w grze

Apple w komunikacie podsumował 2025 r., skupiając się na usługach. Jeśli chodzi o liczbę użytkowników, największe liczby zanotowano w przypadku App Store’a. Według Apple’a z domyślnego sklepu z aplikacjami w iPhonie (oraz iPadzie, macOS czy Apple Watchach) każdego tygodnia korzysta 850 mln użytkowników na całym świecie.

Czyli nieco ponad 10 proc. populacji Ziemi pobiera aplikacje na swoje urządzenia Apple’a. App Store jest dostępny za darmo, podobnie jak duża część aplikacji w sklepie, z których korzystamy na co dzień. 

Gigant technologiczny jednocześnie chwali się, że twórcy oprogramowania również zyskują na dużej popularności App Store’a. Od 2008 r. producenci aplikacji zarobili ponad 550 mld dol. dzięki platformie. Nie podano jednak dokładnych informacji za 2025 r. 

Kolejną ważną dla producenta usługą jest Apple Pay, która wygenerowała sprzedawcom na całym świecie ponad 100 mld dol. dodatkowej sprzedaży. Zakupy dokonywane za pośrednictwem metody miały przewyższyć ogólny wzrost wydatków konsumenckich w okresie świątecznym. Rozwiązanie według Apple’a wywarło też znaczący wpływ na bezpieczeństwo zakupów i wyeliminowały oszustwa na kwotę 1 mld dol. 

Czytaj też:

Co jest jeszcze ważne dla producenta iPhone’ów? Apple TV (wcześniej Apple TV+), czyli platforma wideo na żądanie przypominająca Netflixa. Firma pochwaliła się, że w grudniu 2025 r. 36-procentowym wzrostem łącznej liczby obejrzanych godzin w porównaniu z ubiegłym rokiem. Apple nie podaje szczegółów, natomiast mówi o rekordzie miesięcznego zaangażowania. 

Firma twierdzi, że jest to możliwe dzięki wzrostowi w Europie i Ameryce Łacińskiej. Do tego dochodzą globalne debiuty treści takich jak F1, Pluribus czy The Family Plan 2. W 2025 r. Apple Music zanotowało też największą liczbę słuchaczy oraz abonentów.

Firma wspomniała też o innych, mniej istotnych usługach. Na przykład Shazam - który należy do Apple’a - wygenerował ponad 1 mld rozpoznań piosnek. Apple Fitness+ rozszerzono o 28 nowych rynków - w tym Polskę. Na końcu podsumowano nowości, które wprowadzono w 2025 r. Wiele z nich - np. śledzenie przesyłek przez Apple Wallet nie jest dostępne w Polsce.

12.01.2026 18:15
Tagi: AppleApple PayiPhoneSmartfony
