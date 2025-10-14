REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Netflix od Apple'a ma nową nazwę. Teraz się pogubisz

Apple postanowił zmienić nazwę jednej z usług na taką, którą nosi inny popularny sprzęt.

Albert Żurek
Apple TV zmiana nazyw xD
REKLAMA

Sprawa dotyczy serwisu VOD Apple TV+ - czyli takiego Netflixa, tylko że od Apple’a. Od teraz nazywa się on po prostu Apple TV, co w teorii ma sens, ponieważ jest prościej wypowiedzieć nazwę bez "plus". Jeśli jednak zastanowimy się dłużej, widać tu konflikt interesów. Nie wiem, kto do tego dopuścił.

REKLAMA

Będziesz oglądać Apple TV na Apple TV. Czego nie rozumiesz? 

Sęk w tym, że Apple TV od wielu lat było nazwą zarezerwowaną dla odtwarzacza multimedialnego. Apple nigdy nie produkował sprzętu RTV, ale w ostatnich kilkunastu latach działalności wydał trzy generacje przystawek, które mogą zamienić dowolny telewizor w Smart TV wyposażony w rozwiązania od Apple’a.

Ostatnia, trzecia generacja 4K została wydana pod koniec 2022 r. Apple jednak wspiera dwa wydania - tvOS 26 udostępniono na 2. i 3. generację. Wcześniejsze wydania bez obsługi 4K od dawna nie są już wspierane. Obecnie fani Apple’a oczekują premiery 4. generacji, ale trudno stwierdzić, kiedy zostanie wydana.

Oznacza to, że jeśli serwis VOD nazywa się po prostu Apple TV, będzie można oglądać Apple TV na Apple TV. Ta zmiana kompletnie nie ma sensu. Wyobraźcie sobie taką sytuację: użytkownik sprzętu sygnowanego ugryzionym jabłkiem rozmawia z inną osobą, która jest mniej obyta w rozwiązaniach Apple’a. Mówi, że nabył ostatnio Apple TV i twierdzi, że to świetna rzecz - działa szybko i responsywnie. Tymczasem osoba, która nawet nie wiedziała, że gigant sprzedaje przystawki Smart TV, ma w myśli serwis VOD. 

Jak tu się dogadać? Jest z tym problem. Oczywiście to tylko przykład wymyślony na szybko, ale sam pomysł, że dwa produkty z zupełnie innych kategorii noszą identyczną nazwę wydaje się bez sensu. Firma poinformowała o zmianie w komunikacie prasowym skupiającym się na filmie F1, który ma trafić do streamingu już 12 grudnia 2025 r.

W wiadomości jednak nie brakuje innych interesujących sformułowań, takich jak: "Usługa Apple TV jest dostępna w aplikacji Apple TV w ponad 100 krajach i regionach", na ponad miliardzie ekranów, w tym… Apple TV. Dobra robota Apple, wszystko rozumiemy. 

Apple TV+ jeszcze nie zostało zamienione na Apple TV

Mimo ogłoszenia zmiany Apple jeszcze nie wprowadził zmian w nazewnictwie. Na stronie internetowej usługi VOD wciąż widnieje nazwa Apple TV+, podobnie jak w samej aplikacji Apple TV na smartfony. To najprawdopodobniej jednak kwestia następnych dni lub tygodni.

Czy aby na pewno Apple świadomie umożliwiał oglądanie usługi Apple TV za pośrednictwem aplikacji Apple TV na sprzęcie Apple TV? Znając Apple’a, jest taka szansa. Nie wszystko, co gigant robi, ma sens z perspektywy nas, użytkowników.

Może jednak się jeszcze okazać, że nadchodząca generacja odtwarzacza Apple TV otrzyma inną nazwę. Gigant nie ma problemu z rezygnowania ze starych nazewnictw - nie bez powodu najnowszy tani iPhone to 16e, a nie SE 4. generacji. 

REKLAMA

Więcej o Apple'u przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
14.10.2025 22:07
Tagi: AppleApple TVVOD
Najnowsze
19:48
Karty graficzne płoną. Zawiodło nowe złącze
Aktualizacja: 2025-10-14T19:48:09+02:00
19:39
Revolut ze świetną nowością. Łatwiej zrobisz przelew
Aktualizacja: 2025-10-14T19:39:17+02:00
19:31
Biedronka postawi tysiące automatów. Pobiegniesz z butelkami
Aktualizacja: 2025-10-14T19:31:55+02:00
18:18
Facebook pomoże znaleźć pracę. Nowa funkcja już tu jest
Aktualizacja: 2025-10-14T18:18:38+02:00
17:58
Nowa funkcja w Windowsie. Łatwiej obsłużysz komputer
Aktualizacja: 2025-10-14T17:58:09+02:00
17:54
Chaos w służbach. System bez zgody ABW
Aktualizacja: 2025-10-14T17:54:35+02:00
17:23
Pokazał, dlaczego warto segregować. "Wyglądają jak jedno auto, ale działają jak dwa"
Aktualizacja: 2025-10-14T17:23:20+02:00
17:20
Niezwykły widok na niebie. Następna szansa w 3175 roku
Aktualizacja: 2025-10-14T17:20:57+02:00
16:54
Możesz mieć własny superkomputer. Zmieści się w plecaku
Aktualizacja: 2025-10-14T16:54:39+02:00
15:57
HyperX Cloud Alpha 2 gra 250 godzin (!), a SoloCast 2 zadziała wszędzie – przegląd nowości
Aktualizacja: 2025-10-14T15:57:26+02:00
15:46
Przez lata namawiałem was na 2FA. Android wszystko zepsuł
Aktualizacja: 2025-10-14T15:46:27+02:00
15:05
Nowe przyciski na ulicach. Wciśniesz i będzie bezpiecznie
Aktualizacja: 2025-10-14T15:05:54+02:00
13:01
Anielski orszak dla Windowsa 10. To już dziś
Aktualizacja: 2025-10-14T13:01:17+02:00
11:37
BLIK szykuje nową usługę. Będzie zwracać ci kasę
Aktualizacja: 2025-10-14T11:37:53+02:00
10:55
Wi-Fi 8 już w drodze. A ty nawet nie masz Wi-Fi 7
Aktualizacja: 2025-10-14T10:55:08+02:00
10:27
Wielka awaria numerów alarmowych. Nie dodzwonisz się
Aktualizacja: 2025-10-14T10:27:10+02:00
9:16
Apple kupuje prąd od Polaków. Weszła wieloletnia umowa
Aktualizacja: 2025-10-14T09:16:04+02:00
9:07
Nowa funkcja Google Meet. Rozmówca nie zauważy, że dopiero wstałaś
Aktualizacja: 2025-10-14T09:07:35+02:00
8:18
Wyszukiwarka Google się zmienia. Ręka ci spuchnie od przewijania
Aktualizacja: 2025-10-14T08:18:39+02:00
8:17
Znana marka nie chce sztucznych obrazków. Ktoś wreszcie je zablokował
Aktualizacja: 2025-10-14T08:17:08+02:00
7:16
Nowy rozkład PKP Intercity jest aż za dobry. Podziękujcie Czechom
Aktualizacja: 2025-10-14T07:16:41+02:00
6:34
Wszechświat jak twardy dysk. Twierdzą, że wszystko się zapisuje
Aktualizacja: 2025-10-14T06:34:38+02:00
6:34
Zbierają owady z szyb autobusów. Brzmi dziwnie, ale efekt zadziwia
Aktualizacja: 2025-10-14T06:34:17+02:00
6:31
Druk 3D nowej generacji. Hodują metal jak roślinę
Aktualizacja: 2025-10-14T06:31:00+02:00
6:21
OpenAI ożywia zmarłych. Przekroczono wszelkie granice
Aktualizacja: 2025-10-14T06:21:00+02:00
6:11
Zaufanie do AI topnieje. Skończyła się euforia
Aktualizacja: 2025-10-14T06:11:00+02:00
21:33
Biura już nigdy nie będą takie same. Technologia zrobiła swoje
Aktualizacja: 2025-10-13T21:33:20+02:00
21:01
Smartfon chłodzony wodą. Serio, już nic mnie nie zdziwi
Aktualizacja: 2025-10-13T21:01:02+02:00
20:38
Mówią, że składany iPhone nie puści cię z torbami. Nie wierzę w to
Aktualizacja: 2025-10-13T20:38:53+02:00
20:23
Plus rządzi zasięgiem w Polsce. Potężne liczby
Aktualizacja: 2025-10-13T20:23:52+02:00
20:00
Huawei P30 Pro może iść na emeryturę. Będzie coś znacznie lepszego
Aktualizacja: 2025-10-13T20:00:53+02:00
19:19
Apple nie zwalnia z AirPodsami. Twoje zaraz będą stare
Aktualizacja: 2025-10-13T19:19:58+02:00
18:49
Rosja podkręca produkcję czołgów. Radykalny wzrost
Aktualizacja: 2025-10-13T18:49:13+02:00
18:00
Kraków zatwierdza pakt. Niemożliwe, wreszcie miliony na pieszych
Aktualizacja: 2025-10-13T18:00:52+02:00
17:23
Karta SIM zainstaluje się sama. Komfort, na który czekałem latami
Aktualizacja: 2025-10-13T17:23:06+02:00
16:55
Sklep przewidzi, co kupisz. Dla twojego dobra oczywiście
Aktualizacja: 2025-10-13T16:55:28+02:00
16:25
Rosja zamieni satelity w reklamy. Kto to kupi?
Aktualizacja: 2025-10-13T16:25:41+02:00
15:17
ChatGPT jak Messenger. Czego ta aplikacja jeszcze nie zrobi?
Aktualizacja: 2025-10-13T15:17:42+02:00
13:33
Netflix zmusi cię do wymiany telewizora. Inaczej nie pooglądasz
Aktualizacja: 2025-10-13T13:33:55+02:00
13:24
Bowers & Wilkins z nowym hitem. Wreszcie słyszę muzykę, a nie słuchawki
Aktualizacja: 2025-10-13T13:24:19+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA