Apple nie zwalnia z AirPodsami. Twoje zaraz będą stare

Apple ledwo co wypuścił AirPodsy Pro 3, a już szykuje nową wersję słuchawek bezprzewodowych. Zostaną wydane znacznie szybciej, niż ci się wydaje. Ta decyzja zdecydowanie może się nie spodobać.

Albert Żurek
AirPods 4
Obecna oferta słuchawek producenta iPhone’ów składa się z trzech modeli: podstawowych AirPods 4 (w dwóch wersjach - z ANC i bez), droższych AirPods Pro 3 oraz nausznych AirPods Maxów. Niebawem ten pierwszy model może odejść w zapomnienie. Apple pracuje już nad nową wersją oraz czipem, który zasili nową generację słuchawek TWS. 

Apple ma sprytny plan. Twoje AirPodsy zaraz nie będą już najnowsze

Apple jest znany z tego, że ostrożnie podchodzi do premier nowego sprzętu. Smartfony wydaje każdego roku, ale zazwyczaj nie wprowadza w nich ogromnych zmian. W przypadku akcesoriów premiery są rzadsze - raz na trzy, a nawet więcej lat - wystarczy tylko spojrzeć na AirTaga, który od przeszło czterech lat nie doczekał się następcy.

AirPodsy Pro 3 zostały wydane trzy lata po dwójkach, zresztą podobnie jak obecnie najtańsze słuchawki Apple - AirPods 4 (oraz wersja ANC) - te miały premierę pod koniec 2024 r., natomiast AirPodsy 3 wydano w 2021 r. Według doniesień zaufanego informatora Marka Gurmana nowe AirPodsy 5 mogą zostać wydane już w przyszłym roku - najprawdopodobniej jesienią 2026 r. 

Oznaczałoby to, że sprzęt zostałby wydany tylko dwa lata po debiucie obecnej generacji - znacznie szybciej, niż wcześniejsze premiery AirPodsów. Ma to mieć związek z tym, żę inżynierowie Apple’a pracują nad nowym czipem dedykowanym dla słuchawek - H3. Zastosowanie nowego czipu przyniesie takie ulepszenia jak: poprawa jakości dźwięku oraz zmniejszenie opóźnień.

Nowy czip powinien faktycznie przynieść dużo więcej realnych ulepszeń do urządzenia. Warto jednak pamięteż, że sam czip nie jest jedynym kluczem do sukcesu słuchawek AirPods - na przykład w Pro 3 nie pojawił się żaden nowy układ, a mimo to sprzęt oferuje dwa razy lepsze wyciszanie hałasu niż AirPods Pro 2. Oba modele korzystają z tej samej jednostki - H2, która również trafiła do AirPods Pro 4 w obu wersjach. 

Niedawno kupiłeś AirPods 4? AirPodsy 5 powinny być dużo lepsze

Najnowsze AirPods Pro 3 stanowią znaczące ulepszenie względem poprzedniej generacji: zapewniają nie tylko lepszy dźwięk i ANC, ale też dłuższy czas pracy na baterii. Osoby, które niedawno zakupiły ten model, mogą się spodziewać, że Apple nie powinien wydać nowej wersji co najmniej przez następne dwa lata.

Co natomiast z AirPods 5? W tym przypadku może być inaczej - obecne AirPods 4 są na rynku już od ponad roku i jeśli doniesienie się sprawdzi, we wrześniu 2025 r. powinniśmy zobaczyć nowy, lepszy model z bardziej zaawansowanym czipem. Oznacza to, że do premiery tańszych AirPods może pozostawać mniej niż rok. 

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
AirPods 4 - 545 zł
Media Expert

AirPods 4 bez funkcji ANC należą do opłacalnych słuchawek, ponieważ można kupić je za ok. 550 zł - znacznie niższej niż AirPods Pro 3. Nie można już powiedzieć tego samego o nieco ulepszonej wersji z ANC, która jest ponad 220 zł droższa (kosztuje ok. 800 zł) i wcale nie oferuje dobrej jakości wyciszania dźwięku. Gdybym miał kupować słuchawki, wolałbym otrzymać lepszy produkt - byłbym w stanie poczekać na AirPods 5, które mogą być istotnie lepszą propozycją. Wam też to radzę.

Albert Żurek
13.10.2025 19:19
Tagi: AirPodsAppleSłuchawki
