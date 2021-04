Oto nowe Apple TV 4K. Ta sama obudowa, nowy procesor i funkcje

Podczas swojej konferencji Spring Loaded firma z Cupertino pokazała Apple TV 4K nowej generacji. Ta sama obudowa, nowy procesor, inny pilot i nowe funkcje.

Apple TV 4K miało premierę aż cztery lata temu, ale tak naprawdę jego hardware jest nadal w pełni wystarczający do odtwarzania wideo. Mimo to firma zdecydowała się odświeżyć to urządzenie i w Apple TV 4K 6. generacji zamontowała procesor Apple A12 Bionic. To układ, który pierwszy raz trafił do iPhone’a XS. Brak najnowszego procesora z linii Apple A nie dziwi, ale to oznacza jednocześnie, iż Apple TV 4K nadal nie jest sprzętem do gier typu AAA.

Nowa funkcja w Apple TV pozwoli na „kalibrację” obrazu z użyciem iPhone’a.

Co prawda puryści będą krzyczeli, żeby nie nazywać tego kalibracją per se, ale efekt jest taki, iż tvOS zmieni balans kolorów tak, by były one zgodne z wizją twórców materiałów wideo. W tym celu będziemy przykładać telefon do ekranu, a w tle będzie działa się magia po stronie oprogramowania.

Oprócz tego na telewizorach będziemy mogli obejrzeć teraz wideo nagrywane iPhone’ami w Dolby Vision w 60 klatkach na sekundę — oczywiście z zastrzeżeniem, że potrzebny jest kompatybilny ekran. To świetna wiadomość, bo obecnie obsługa HDR-a w ramach tvOS poza aplikacjami VOD leży i kwiczy.

Apple TV 4K (2021) dostało też nowego pilota.

Siri Remote ma znacznie więcej przycisków, w tym power pozwalający wyłączyć telewizor oraz wyciszenie dźwięku — a tego mi chyba najbardziej brakowało. Zamiast płytki dotykowej będziemy mieć tutaj okrągłą powierzchnie z klikalnymi guzikami przywodzącą na myśl iPody umieszczone w aluminiowej obudowie.

Apple TV 4K (2021) — ceny i data premiery

Nowa generacja Apple TV 4K dostępna będzie w dwóch wariantach różniących się pojemnością pamięci. Pierwszy z 32 GB przestrzeni wyceniono na 179 dol., a drugi z 64 GB przestrzeni na 199 dol. Zamówienia będzie można składać 30 kwietnia 2021 r., a dostawy rozpoczną się w maju.