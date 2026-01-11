Ładowanie...

Okres jesienno-zimowy to dla krakowskiego lotniska wielki kłopot. A jeszcze większy dla pasażerów, którzy zmuszeni są startować bądź lądować gdzieś indziej. "Lotnisko Balice to jedyne lotnisko na świecie, gdzie przed podróżą pakuję nie tylko paszport, ale też kryształową kulę" – drwią więc podróżni, zastanawiając się, czy wyprawa pójdzie bez przeszkód. Niestety nie zawsze się to udaje.

REKLAMA

Lotnisko Balice z nowym ILS

Wszystko przez mgły. Pod koniec roku padła ważna deklaracja, że złe warunki atmosferyczne przestaną być aż tak wielką przeszkodą. I wygląda na to, że nie były to słowa, które rozpłyną się we mgle.

Lotnisko rozpoczyna proces wdrażania systemu ILS kategorii II, który ma znacząco ograniczyć liczbę odwoływanych i przekierowywanych lotów w czasie mgieł – poinformowało Radio Kraków.

Jak wyjaśnił rozgłośni Łukasz Strutyński, prezes Kraków Airport, "lotnisko o tej skali już dawno powinno mieć drugą, a najlepiej trzecią kategorię" ILS. Na przeszkodzie stawały jednak przepisy, które wymagały świateł osiowych na środku drogi startowej. To zaś oznaczałoby "ogromną ingerencję w drogę startową".

Nadciąga wielka zmiana

Przepisy się jednak zmieniły, a krakowskie lotnisko wreszcie mogło skorzystać z okazji.

Zwróciliśmy się do Urzędu Lotnictwa Cywilnego z pytaniem, czy możemy certyfikować się w oparciu o przepisy globalne, nie czekając na ich obecność na poziomie europejskim. Parę dni temu dostaliśmy potwierdzenie, że tak – ujawnił prezes lotniska.

Czytaj też:

REKLAMA

Różnica będzie kolosalna. Prezes przyznał, że według szacunków lotniska zmiana kategorii pozwoli wykonać ok. 70 proc. operacji, które w dziś są niemożliwe do przeprowadzenia przy ograniczonej widzialności.

Na system ILS drugiej kategorii trzeba będzie jednak trochę poczekać. Według zapowiedzi proces wdrażania zakończy się w pierwszym kwartale 2027 roku. Ważne jest jednak to, że światełko się pojawiło i widać je nawet w gęstej mgle.

REKLAMA

Adam Bednarek 11.01.2026 16:10

Ładowanie...