Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Mgła przepędziła samoloty w Krakowie. Obiecują, że w końcu coś z tym zrobią

Myślisz o krakowskim lotnisku, widzisz… cóż, niewiele, bo wszystko przysłoniła mgła. Port lotniczy po raz kolejny przegrał z pogodą.

Adam Bednarek
krakow
REKLAMA

Pasażerowie, którzy lecą z lub do Krakowa, znają pewnie już tę formułkę na pamięć. Brzmi tak: "Ze względu na złe warunki atmosferyczne (mgła) niektóre operacje lotnicze mogą podlegać zmianom". Władze lotniska dodają, że chodzi o mgłę, choć doskonale wiadomo, że mogliby sobie darować – i tak każdy wie, o co chodzi. Prawdziwą sensacją byłoby, gdyby coś innego wywołało komplikacje.

A tych, po raz kolejny, było sporo. Przez pogarszające się warunki atmosferyczne wiele lotów zostało przekierowanych do Katowic. Niektórzy podróżni lądowali we Wrocławiu, inni w Rzeszowie, Warszawie lub Poznaniu. Samoloty z Birmingham, Pizy i Londynu przywitano w Ostrawie. Przypomina to więc grę planszową. Gracz liczy, że trafi na idealne pole, a tymczasem rzuca go po całej mapie. Ewidentnie z kostką jest coś nie tak, pogoda musi kantować.

REKLAMA

Mgła to olbrzymie utrudnienie dla pasażerów, którzy sugerują, że krakowskie lotnisko w sezonie jesienno-zimowym po prostu powinno zostać zamknięte. "Lotnisko Balice to jedyne lotnisko na świecie, gdzie przed podróżą pakuję nie tylko paszport, ale też kryształową kulę" – pisze jeden z komentujących. Szydera to jedyne, co zostało, a śmiać można się tylko przez łzy. Władze portu lotniczego broniły się, że "zdecydowana większość operacji w sezonie zimowym przebiega zgodnie z planem", a "przekierowania dotyczą mniej niż 0,3 proc. wszystkich rejsów w skali roku". Komentujących to jednak nie uspokaja, za to wskazują nowe hasło promocyjne dla lotniska: "leć do Krakowa - zwiedzaj całą Europę".

Przekierowania męczą nie tylko podróżnych. Na krążące samoloty narzekają też okoliczni mieszkańcy.

ILS drugiej kategorii w końcu ma działać na krakowskim lotnisku

Wymieniamy ILS na starej drodze startowej. Trzeba pamiętać, że lotnisko w Krakowie jest położone bardzo niekorzystnie – w niecce, co zdecydowanie utrudnia operacje lotnicze. Kraków ma chyba najgorsze warunki atmosferyczne w Polsce. Modernizację przeprowadzimy latem przyszłego roku, by zminimalizować wpływ prac na ruch lotniczy. Równocześnie port będzie aktualizował swój plan inwestycyjny dotyczący pasa - zapowiedział wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Rafał Marczewski, cytowany przez Radio Kraków.

Z kolei w rozmowie z wnp.pl Łukasz Strutyński, prezes lotniska w Krakowie, zapewnił, że władze lotniska analizują różne możliwości pozwalające "jak najszybciej uniezależnić wykonywanie operacji lotniczych od warunków pogodowych".

- Jednak zanim podzielimy się szczegółami, musimy mieć 100 proc. pewności, że pomysł jaki na to mamy jest możliwy w realizacji. Wykorzystamy każdy sposób, żeby ILS kat. 2 działał na naszym lotnisku. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, że takie prace będą prowadzone – wyjaśnił.

REKLAMA

Wszelkie trudności rozwiałoby wdrożenie ILS III kategorii. A na aktualnej drodze startowej może to być niemożliwe. Pomysł został negatywnie oceniony przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Zdaniem specjalistów to zbyt ryzykowna ingerencja, więc trzeba czekać na nową inwestycję. Tyle że ta powstanie nieprędko – skończona zostanie do 2031 r., a pierwszy etap gotowy będzie jesienią 2029 r.

ILS II kategorii pozwoliłby lądować przy widoczności sięgającej ok. trzystu metrów.

REKLAMA
Adam Bednarek
16.12.2025 09:15
Tagi: LotnictwoLotniskaSamoloty
Najnowsze
8:55
Philips Sonicare dla całej rodziny - mamy pomysł na najsensowniejsze prezenty
Aktualizacja: 2025-12-16T08:55:10+01:00
8:33
LEGO na Święta: najlepsze zestawy na prezent. Oto moje pewniaki
Aktualizacja: 2025-12-16T08:33:48+01:00
8:05
Składany ekran cofnie iPhone'a o dekadę. Apple idzie na potężny kompromis
Aktualizacja: 2025-12-16T08:05:23+01:00
7:00
Nie chcą masztu, bo mają światłowód. "Będziemy narażeni"
Aktualizacja: 2025-12-16T07:00:00+01:00
6:16
Druga Ziemia to nie wygrana na loterii. Mamy przełom
Aktualizacja: 2025-12-16T06:16:03+01:00
6:13
Nowa epoka na Księżycu trwa od 1959 r. To nasza wina
Aktualizacja: 2025-12-16T06:13:05+01:00
6:12
Mamy fabrykę chipów w Polsce. Brakuje dosłownie jednego ruchu
Aktualizacja: 2025-12-16T06:12:05+01:00
6:11
Zbanowali Robloxa. Wkurzeni ludzie wyszli na ulice
Aktualizacja: 2025-12-16T06:11:00+01:00
21:40
Ikea zrobiła ładowarkę jak pączek. Kusi
Aktualizacja: 2025-12-15T21:40:28+01:00
21:23
Zagrali w Tetrisa na dronach. Zbieram szczękę z podłogi
Aktualizacja: 2025-12-15T21:23:22+01:00
20:34
Half-Life 3 ma datę premiery. No, prawie
Aktualizacja: 2025-12-15T20:34:57+01:00
20:04
Tłumacz Google stanie się mądrzejszy. Koniec z dziwnymi wynikami
Aktualizacja: 2025-12-15T20:04:19+01:00
19:45
Część butelek może ominąć kaucję. Muszą spełnić jeden warunek
Aktualizacja: 2025-12-15T19:45:26+01:00
18:37
Windows 10 zepsuty aktualizacją. Gdzie zasada "jak działa, to nie dotykać"?
Aktualizacja: 2025-12-15T18:37:05+01:00
18:07
Kalendarz NASA 2026 za darmo. Jest po prostu piękny
Aktualizacja: 2025-12-15T18:07:46+01:00
18:00
Prezent, który nie trafi na dno szuflady? Philips Sonicare i po sprawie
Aktualizacja: 2025-12-15T18:00:13+01:00
17:32
iOS 26.2 po cichu trafił na iPhone'y. Ulga dla oczu
Aktualizacja: 2025-12-15T17:32:28+01:00
16:56
Wysokie ceny pamięci zostaną z nami na lata. Ręce opadają
Aktualizacja: 2025-12-15T16:56:34+01:00
16:05
Robot z Lidla 4 razy tańszy niż Thermomix. Lecę po swój
Aktualizacja: 2025-12-15T16:05:26+01:00
15:36
Łódź chce tropikalnej dżungli. "To poważne zagrożenie"
Aktualizacja: 2025-12-15T15:36:07+01:00
13:50
"Kino w domu" nabiera nowego znaczenia. Oto Hisense L9Q
Aktualizacja: 2025-12-15T13:50:44+01:00
13:48
Dziś ostatni dzień na 1750 zł oszczędności. Leć do mObywatela
Aktualizacja: 2025-12-15T13:48:15+01:00
13:24
Połączyli dwa najlepsze narzędzia Google'a. Na bank skorzystasz
Aktualizacja: 2025-12-15T13:24:09+01:00
13:04
Przez drożyznę powrócą telefony z 4 GB RAM. Kompletny upadek
Aktualizacja: 2025-12-15T13:04:03+01:00
12:33
Miało nie być fajerwerków w Krakowie. Niestety odezwał się wojewoda
Aktualizacja: 2025-12-15T12:33:48+01:00
11:50
Do Żabki weźmiesz za duże spodnie. Sklep startuje z nową usługą
Aktualizacja: 2025-12-15T11:50:44+01:00
10:59
Kometa 3I/Atlas ma dziwny warkocz. "Tajemnica, o której milczy NASA"
Aktualizacja: 2025-12-15T10:59:14+01:00
10:01
Xperia Play zmartwychwstała. Zmieniła nazwę, producenta, ale widać, że to ona
Aktualizacja: 2025-12-15T10:01:19+01:00
9:37
Pierwsze chwile z Honor Magic 8 Pro. Takie robi zdjęcia
Aktualizacja: 2025-12-15T09:37:47+01:00
8:58
Samsung wyprzedał nowy telefon w jeden dzień. Co tam się stało?
Aktualizacja: 2025-12-15T08:58:08+01:00
8:55
Amazon Prime z nową ceną. Jest drożej, ale i tak kupisz
Aktualizacja: 2025-12-15T08:55:47+01:00
8:09
Tefal Ixeo Power, czyli prasowanie z parowaniem w wersji smart
Aktualizacja: 2025-12-15T08:09:50+01:00
8:05
Robot pobity na wizji. To najdziwniejszy pozew tego roku
Aktualizacja: 2025-12-15T08:05:23+01:00
6:35
Jak usunąć pokój z mapy robota sprzątającego? Koniec z Narnią w szafie
Aktualizacja: 2025-12-15T06:35:25+01:00
6:22
Dlaczego woda na Ziemi nie uciekła w kosmos? Odpowiedzią jest bridgmanit
Aktualizacja: 2025-12-15T06:22:49+01:00
6:20
ChatGPT w trybie dla dorosłych. Gdy libertarianizm zderza się z rzeczywistością
Aktualizacja: 2025-12-15T06:20:00+01:00
6:10
WhatsApp wyloguje cię z konta i zmusi do nowej wersji. Fajnie, nie..?
Aktualizacja: 2025-12-15T06:10:00+01:00
6:00
Dlaczego prawie każda gra nie działa na premierę? Pytamy prawdziwego speca
Aktualizacja: 2025-12-15T06:00:00+01:00
19:20
Tusk obiecuje szybkie pociągi, ale rewolucja już tu jest. Czuję się jak pionier 
Aktualizacja: 2025-12-14T19:20:40+01:00
18:41
W automacie kupisz nawet chleb i ziemniaki. Czekam na marchewkomat i masłomat
Aktualizacja: 2025-12-14T18:41:12+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA