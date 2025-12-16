Mgła przepędziła samoloty w Krakowie. Obiecują, że w końcu coś z tym zrobią

Ładowanie...

Pasażerowie, którzy lecą z lub do Krakowa, znają pewnie już tę formułkę na pamięć. Brzmi tak: "Ze względu na złe warunki atmosferyczne (mgła) niektóre operacje lotnicze mogą podlegać zmianom". Władze lotniska dodają, że chodzi o mgłę, choć doskonale wiadomo, że mogliby sobie darować – i tak każdy wie, o co chodzi. Prawdziwą sensacją byłoby, gdyby coś innego wywołało komplikacje.

A tych, po raz kolejny, było sporo. Przez pogarszające się warunki atmosferyczne wiele lotów zostało przekierowanych do Katowic. Niektórzy podróżni lądowali we Wrocławiu, inni w Rzeszowie, Warszawie lub Poznaniu. Samoloty z Birmingham, Pizy i Londynu przywitano w Ostrawie. Przypomina to więc grę planszową. Gracz liczy, że trafi na idealne pole, a tymczasem rzuca go po całej mapie. Ewidentnie z kostką jest coś nie tak, pogoda musi kantować.

Mgła to olbrzymie utrudnienie dla pasażerów, którzy sugerują, że krakowskie lotnisko w sezonie jesienno-zimowym po prostu powinno zostać zamknięte. "Lotnisko Balice to jedyne lotnisko na świecie, gdzie przed podróżą pakuję nie tylko paszport, ale też kryształową kulę" – pisze jeden z komentujących. Szydera to jedyne, co zostało, a śmiać można się tylko przez łzy. Władze portu lotniczego broniły się, że "zdecydowana większość operacji w sezonie zimowym przebiega zgodnie z planem", a "przekierowania dotyczą mniej niż 0,3 proc. wszystkich rejsów w skali roku". Komentujących to jednak nie uspokaja, za to wskazują nowe hasło promocyjne dla lotniska: "leć do Krakowa - zwiedzaj całą Europę".

Przekierowania męczą nie tylko podróżnych. Na krążące samoloty narzekają też okoliczni mieszkańcy.

ILS drugiej kategorii w końcu ma działać na krakowskim lotnisku

Wymieniamy ILS na starej drodze startowej. Trzeba pamiętać, że lotnisko w Krakowie jest położone bardzo niekorzystnie – w niecce, co zdecydowanie utrudnia operacje lotnicze. Kraków ma chyba najgorsze warunki atmosferyczne w Polsce. Modernizację przeprowadzimy latem przyszłego roku, by zminimalizować wpływ prac na ruch lotniczy. Równocześnie port będzie aktualizował swój plan inwestycyjny dotyczący pasa - zapowiedział wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Rafał Marczewski, cytowany przez Radio Kraków.

Z kolei w rozmowie z wnp.pl Łukasz Strutyński, prezes lotniska w Krakowie, zapewnił, że władze lotniska analizują różne możliwości pozwalające "jak najszybciej uniezależnić wykonywanie operacji lotniczych od warunków pogodowych".

- Jednak zanim podzielimy się szczegółami, musimy mieć 100 proc. pewności, że pomysł jaki na to mamy jest możliwy w realizacji. Wykorzystamy każdy sposób, żeby ILS kat. 2 działał na naszym lotnisku. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, że takie prace będą prowadzone – wyjaśnił.

Wszelkie trudności rozwiałoby wdrożenie ILS III kategorii. A na aktualnej drodze startowej może to być niemożliwe. Pomysł został negatywnie oceniony przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Zdaniem specjalistów to zbyt ryzykowna ingerencja, więc trzeba czekać na nową inwestycję. Tyle że ta powstanie nieprędko – skończona zostanie do 2031 r., a pierwszy etap gotowy będzie jesienią 2029 r.

ILS II kategorii pozwoliłby lądować przy widoczności sięgającej ok. trzystu metrów.

