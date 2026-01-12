USA daje wizy na podstawie liczby followersów. To niestety nie żart

Ładowanie...

W ostatnich miesiącach w mediach jest głośno na temat nowych wytycznych rządu Stanów Zjednoczonych, zgodnie z którymi osoby ubiegające się o wizę do USA powinny upublicznić swoje profile w mediach społecznościowych. Ma to na celu umożliwienie sprawdzenia czy petent nie pisał brzydko na Donalda Trumpa albo nie miał memów z jego najbliższymi współpracownikami.



Jednak profile w mediach społecznościowych okazują się być mieczem obosiecznym w procesie uzyskiwania wizy. Bo jeżeli osoba ubiegająca się ma liczne grono obserwatorów, może liczyć na zaskakująco przychylne potraktowanie przez amerykańską administrację.

REKLAMA

Wiza dla "wybitnych artystów" coraz bardziej wymaga wysokiego licznika obserwatorów

Jak wynika z ustaleń opisywanych przez Financial Times, w ostatnich latach w USA gwałtownie wzrosła liczba wiz typu O-1 przyznawanych influencerom, twórcom internetowym i modelkom działającym na platformach takich jak TikTok czy... OnlyFans. O-1 to wiza przeznaczona dla osób o "wybitnych zdolnościach" - w nauce, biznesie, sporcie lub sztuce - która od dekad była bramą do USA dla uznanych artystów, muzyków czy aktorów.

Dziś jednak kryteria tej "wybitności" coraz częściej interpretowane są przez pryzmat algorytmów. Prawnicy imigracyjni przyznają wprost, że liczba obserwujących, subskrybentów i generowane przychody są łatwe do udokumentowania i robią wrażenie na urzędnikach rozpatrujących wnioski. Zamiast recenzji krytyków filmowych czy teczki prac, której grubości pozazdrościłby niejeden student ASP, do dokumentów trafiają zrzuty ekranów z kont w mediach społecznościowych oraz statystyki zasięgów.

Według danych przytaczanych przez Financial Times, między 2014 a 2024 rokiem liczba wydawanych wiz O-1 wzrosła o ponad 50 procent, podczas gdy łączna liczba wiz nieimigracyjnych zwiększyła się tylko o około 10 procent. Choć O-1 wciąż stanowią niewielki ułamek wszystkich wydawanych wiz - w 2024 roku przyznano ich mniej niż 20 tysięcy - to właśnie w tej kategorii widać najsilniejszą zmianę profilu beneficjentów.

Michael Wildes, znany nowojorski prawnik imigracyjny, który w przeszłości reprezentował takie postaci jak Boy George czy Sinéad O’Connor, przyznaje, że dziś większość jego klientów to "królowie i królowe scrollowania". Jak mówi, influencerzy i twórcy internetowi potrafią spełnić formalne wymogi wizowe szybciej i czytelniej niż tradycyjni artyści, bo ich "sukces" da się przedstawić w liczbach, a ich "wpływ na kulturę" jest możliwy do zilustrowania na wykresach.

Nie wszyscy jednak patrzą na ten trend z entuzjazmem. Część prawników ostrzega, że system został nadmiernie uproszczony i premiuje popularność zamiast faktycznego wkładu w kulturę czy sztukę. Ich zdaniem algorytmiczne miary uwagi mogą wypychać z rynku wizowego twórców, którzy nie projektują swojej pracy pod media społecznościowe, a mimo to odgrywają istotną rolę w amerykańskiej kulturze.

W efekcie wiza O-1 coraz częściej przypomina konkurs popularności, a nie ocenę wybitnych osiągnięć. Dla jednych to pragmatyczne dostosowanie prawa do realiów gospodarki cyfrowej. Dla innych - sygnał głębszej, strukturalnej zmiany w sposobie, w jaki Stany Zjednoczone decydują o tym, komu otwierają drzwi do pracy i kariery za oceanem.

Więcej na temat USA:

REKLAMA

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 12.01.2026 14:43

Ładowanie...