Jedna z najwspanialszych gier tej generacji konsol nie doczeka się żadnych fabularnych DLC. Dla studia Naughty Dog opowieść w The Last of Us Part II to już zamknięty rozdział. Na razie nie znamy dalszych planów na przyszłość.

Naughty Dog to jedno z najzdolniejszych studiów deweloperskich na rynku, które ugruntowało swoją pozycję na rynku za sprawą uwielbianej przez fanów serii gier Uncharted. Jednak to jego The Last of Us okazało się jedną z najlepszych gier, jakie kiedykolwiek wyszły na PlayStation 3. Z kolei The Last of Us Part II to równie cudowny majstersztyk na PlayStation 4. Nic więc dziwnego, że gra sprzedaje się rewelacyjnie. Fani mają apetyt na więcej… jednak będą musieli nasycić się tym, co im już zaserwowano.

The Last of Us Part II bez fabularnego rozszerzenia DLC.

Mimo idiotycznego bojkotu gry ze strony konserwatywnych środowisk za sprawa wprowadzonego do gry wątku homoseksualnego, The Last of Us Part II jest na dziś jedną z najlepiej sprzedających się gier wideo. Można śmiało założyć, że gdyby Naughty Dog zbudowało płatne rozszerzenie fabularne, gracze niezwłocznie by je nabyli, chcąc poznać jak najwięcej uniwersum gry i zapewniając studiu dodatkowe przychody.

Niestety, będziemy musieli obejść się smakiem. W youtube’owej audycji z cyklu Kinda Funny Games zaproszony do wywiadu scenarzysta The Last of Us potwierdził, że studio Naughty Dog nie zamierza stworzyć żadnego fabularnego DLC do gry. To nie oznacza, że żadne DLC się nie pojawią – podobno są pewne plany związane z trybem online do gry, jednak przedstawiciel studia nie chciał o nich opowiadać.

The Last of Us Part II to przygodowa fabularna gra akcji dostępna na konsole z rodziny PlayStation 4. Recenzję gry znajdziecie pod tym linkiem.