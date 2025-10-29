REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Nowość na OLX. Wreszcie nie wcisną ci podróbki z bazaru

OLX ułatwi kupowanie używanych produktów znanych marek. Będzie pewność, że mamy do czynienia z oryginałem, a nie podróbką.

Adam Bednarek
olx
REKLAMA

Wiele osób woli kupować rzeczy z drugiej ręki nie tylko dlatego, że są tańsze niż zupełnie produkty. Cena na pewno odgrywa swoją rolę, ale liczą się też przekonania i niechęć, by nakręcać konsumpcjonizm. Jednocześnie kupujący nie chcą rezygnować z jakości czy tego, co im się po prostu podoba. Alternatywą jest więc kupno używanego przedmiotu.

Nikt jednak nie chce być nabijany w butelkę. Opis aukcji głosi, że mamy do czynienia z oryginalnym produktem, płacimy wciąż niemałą cenę, a po odebraniu przesyłki okazuje się, że wełniany płaszcz czy buty dalekie są od oczekiwań i obietnic.

REKLAMA

OLX chce temu przeciwdziałać

Serwis z ogłoszeniami rozpoczął współpracę z LegitApp. Dzięki temu użytkownicy mogą potwierdzać autentyczność towarów w krótkim czasie – rzecz weryfikowana jest nawet do 10 minut.

Polacy dojrzewają jako konsumenci na wielu polach. Coraz więcej z nas wybiera zakupy z drugiej ręki – nie tylko ze względów finansowych, ale też ekologicznych. Jednocześnie nie chcemy rezygnować z produktów z wyższej półki. Dzięki takim rozwiązaniom jak współpraca OLX z LegitApp luksus staje się bardziej dostępny – i to bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa czy jakości. Dziś można kupić markowe sneakersy w przystępnej cenie, a ich autentyczność sprawdzić zdalnie w kilkanaście minut, już od kilkunastu złotych. To proste narzędzie, które daje pewność i realnie wspiera użytkowników w przemyślanych decyzjach zakupowych – mówi Marcin Kowalczyk, Head of Goods, OLX.

Weryfikacja w LegitApp odbywa się zdalnie na podstawie zdjęć produktu. Fotografie analizowane są przy użyciu technologii rozpoznawania obrazu wspieranej przez sztuczną inteligencję, a także weryfikowane przez ekspertów. LegitApp oferuje własną procedurę odwoławczą, obejmującą możliwość ponownej ekspertyzy.

KK Chen, założyciel i CEO LegitApp, skuteczność ocen przekracza dziś 99,99 proc. "System analizuje przesłane zdjęcia, wychwytując subtelne różnice i detale charakterystyczne dla oryginałów i podróbek" – wyjaśniał.

Wcześniej sprzedawcom handlującym podróbkami wojnę wypowiedzieli Allegro oraz Vinted. Stanowcze "nie" nieoryginalnym produktom mówi też Ikea. Meblowy gigant wystartował z własnymi serwisem, na którym sprzedawać można meble z drugiej ręki. Platforma wymaga, aby każdy sprzedawany przedmiot był oryginalnym produktem.

REKLAMA

Lipny, trefny towar nie przejdzie – kupujący mają swoje wymagania. A platformy coraz bardziej wspierają bardziej wymagających.

Zdjęcie główne: melissamn / Shutterstock

REKLAMA
Adam Bednarek
29.10.2025 15:27
Tagi: E-handelhandelOLX
Najnowsze
15:10
Mamy już siedem F-35. Najlepsze dopiero przed nami
Aktualizacja: 2025-10-29T15:10:05+01:00
14:49
Nowy Nothing Phone (3a) Lite. Tani telefon dla każdego 
Aktualizacja: 2025-10-29T14:49:01+01:00
14:28
Polska niezależna w produkcji amunicji. Potężna inwestycja w Kraśniku
Aktualizacja: 2025-10-29T14:28:59+01:00
13:50
Słońce z demonicznym uśmiechem. NASA: to nie wróży nic dobrego
Aktualizacja: 2025-10-29T13:50:16+01:00
13:16
Gigantyczna tarcza blokuje centrum miasta. Czas na plan awaryjny
Aktualizacja: 2025-10-29T13:16:47+01:00
12:55
Projektor Samsunga jest magiczny. Zmienił mi stół w ekran dotykowy
Aktualizacja: 2025-10-29T12:55:46+01:00
12:45
Kometa 3I/ATLAS intryguje jak żadna inna. "To koń trojański obcych"
Aktualizacja: 2025-10-29T12:45:42+01:00
11:52
Ryanair definitywnie kończy z papierem. Lepiej naładuj telefon
Aktualizacja: 2025-10-29T11:52:04+01:00
11:22
Rosyjski samolot nad Bałtykiem. Polska reaguje błyskawicznie
Aktualizacja: 2025-10-29T11:22:46+01:00
10:35
NASA przebiła barierę dźwięku. Bez huku, ale z rozmachem
Aktualizacja: 2025-10-29T10:35:00+01:00
9:57
Nie chcą szybkiego internetu, bo kłuje w oczy. "Cofamy się o wiek"
Aktualizacja: 2025-10-29T09:57:58+01:00
9:17
Ślady życia poza Drogą Mleczną. Aż włos się jeży
Aktualizacja: 2025-10-29T09:17:29+01:00
8:34
OpenAI porzuca aureolę. Teraz gra w to samo co Google i spółka
Aktualizacja: 2025-10-29T08:34:54+01:00
6:47
ChatGPT bawi się w psychologa. "Potrafi wykrywać i reagować"
Aktualizacja: 2025-10-29T06:47:00+01:00
6:45
Windows naprawi ci komputer. Niebieski ekran przestaje straszyć
Aktualizacja: 2025-10-29T06:45:00+01:00
6:39
Najlepszy Xiaomi bez świetnego dodatku. I tak będziesz go chciał
Aktualizacja: 2025-10-29T06:39:00+01:00
5:57
Nietypowa instalacja na dachu kościoła. "Ksiądz pogodził zwaśnione Polski"
Aktualizacja: 2025-10-29T05:57:00+01:00
5:48
Stworzyli system bez ikon. "Możesz wyrazić swoje intencje"
Aktualizacja: 2025-10-29T05:48:00+01:00
18:43
Apple wyrzuci przyciski z iPhone'a. Już nie mogę się doczekać
Aktualizacja: 2025-10-28T18:43:45+01:00
17:44
Nowy Battlefield za darmo. Odpalaj konsolę
Aktualizacja: 2025-10-28T17:44:30+01:00
17:07
Odstawiam iPhone'a. Oppo Find X9 Pro jest znacznie lepszy do zdjęć
Aktualizacja: 2025-10-28T17:07:28+01:00
17:04
7500 mAh w smartfonie. OPPO Find X9 idzie po iPhone'a i Xiaomi
Aktualizacja: 2025-10-28T17:04:27+01:00
17:02
Wyrzuć iPhone'a. Oppo Find X9 uderza z liścia
Aktualizacja: 2025-10-28T17:02:31+01:00
16:03
WhatsApp ze świetną nowością. Klik i telefon odżywa
Aktualizacja: 2025-10-28T16:03:48+01:00
15:16
Kometa 3I/ATLAS wprawia astronomów w osłupienie. To nie powinno tam istnieć
Aktualizacja: 2025-10-28T15:16:26+01:00
14:15
Jak odzyskać wiadomości z WhatsAppa, także te usunięte i stare?
Aktualizacja: 2025-10-28T14:15:58+01:00
13:42
Samsung Pay już w Polsce. Telefony i zegarki Galaxy z nową metodą płatności
Aktualizacja: 2025-10-28T13:42:58+01:00
13:13
Znowu oszukują na Rafała Brzoskę. Mam nadzieję, że zrobi Facebookowi piekło
Aktualizacja: 2025-10-28T13:13:25+01:00
12:54
Takiego Samsunga jeszcze nie widziałeś. Ale musisz wziąć kredyt
Aktualizacja: 2025-10-28T12:54:30+01:00
12:09
Spadła ci na dom rakieta wojskowa? 200 tys. zł się należy 
Aktualizacja: 2025-10-28T12:09:48+01:00
12:05
Jak zainstalować WhatsApp na telefonie i komputerze? Instrukcja krok po kroku
Aktualizacja: 2025-10-28T12:05:03+01:00
11:57
Kasa samoobsługowa jak sąd. Już nie oszukasz, ale i unikniesz bycia oszukanym
Aktualizacja: 2025-10-28T11:57:21+01:00
10:35
Szef OpenAI żąda mocy 20 elektrowni Bełchatów. Szaleństwo
Aktualizacja: 2025-10-28T10:35:13+01:00
9:49
Nowy Xbox ma działać jak komputer. Microsoft zjada własny ogon
Aktualizacja: 2025-10-28T09:49:06+01:00
9:20
Plecaki ewakuacyjne zalały sklepy. Generał: "To głupota"
Aktualizacja: 2025-10-28T09:20:52+01:00
8:44
Elon Musk zrobił własną Wikipedię. Kradnie i kłamie
Aktualizacja: 2025-10-28T08:44:58+01:00
7:19
Telefony dla graczy tańsze o pół tysiąca. W promocji są też świetne pady
Aktualizacja: 2025-10-28T07:19:56+01:00
6:18
Apacze, F-35 i tarcza na drony. Holandia i Polska zacieśniają sojusz
Aktualizacja: 2025-10-28T06:18:51+01:00
6:18
Polski algorytm czyta chromosomy. To naukowy majstersztyk
Aktualizacja: 2025-10-28T06:18:02+01:00
6:17
Europa szykuje się na kosmiczny kataklizm. Zegar już tyka
Aktualizacja: 2025-10-28T06:17:22+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA