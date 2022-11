5 powodów, dla których God of War Ragnarok jest lepszy od poprzednika

God of War Ragnarok pozwala sterować innymi postaciami niż Kratos. Nie zdradzę o kogo chodzi oraz ilu jest takich bohaterów. To, co szczególnie istotne, to odmienne style walki tych herosów. Ich budowa, ich moce, ich bronie - wszystko to potężnie różnicuje grywalnych bohaterów. Dzięki temu rotują nie tylko trójwymiarowe modele, ale zmienia się także tempo oraz specyfika konfrontacji. Masywny, wysoki Kratos to tylko jedna z atrakcji. Inni czempioni otrzymali własne pokaźne wachlarze ruchów oraz narzędzi zniszczenia.