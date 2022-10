Niemal każdy telewizor poddaje sygnał obrazu i dźwięku dodatkowej obróbce. Część wynika z chęci poprawienia jakości ułomnego obrazu. Część ze specyfiki działania samego telewizora i jego matrycy. Stopień tej obróbki częściowo można regulować w ustawieniach TV. To, co jest ważne w kontekście omawianego tematu, to fakt, że owa obróbka zajmuje czas. Gdy telewizor ma wyświetlić serial czy obraz z dekodera kablówki, jest to absolutnie bez znaczenia. Cóż z tego, że obraz zostanie wyświetlony pół sekundy później od jego otrzymania? Nie wpływa to w najmniejszym stopniu na przyjemność z oglądania treści - a jeśli już, to korzystnie, bo poprawia wrażenia audiowizualne.