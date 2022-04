Variable Refresh Rate, czyli w skrócie VRR, to technologia pozwalająca na zmianę częstotliwości odświeżania ekranu w czasie rzeczywistym. W przypadku Xboksów można było skorzystać z niej już na konsolach z rodziny Xbox One, o Xbox Series nie wspominając, ale Sony kazało na obsługę tej funkcji aż do teraz. Na szczęście nowość trafiła już do posiadaczy PlayStation 5.