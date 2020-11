Sony potwierdza: PlayStation 5 otrzyma w aktualizacji wsparcie VRR. Jak skorzystają na tym gracze?

PlayStation 5 jest na samym początku swojego cyklu życia. Co za tym idzie, konsola dopiero będzie rozbudowywana o kolejne funkcje, usługi oraz technologie. Platforma do gier Sony ma otrzymać np. wsparcie VRR.

Uproszczając zagadnienie do minimum, Variable Refresh Rate (VRR) to rozwiązanie polegające na dopasowaniu częstotliwości odświeżania obrazu na panelu telewizora do klatek na sekundę uzyskanych przez konsolę (lub inne urządzenie źródłowe).

Większość telewizorów opiera się na stałych wartościach odświeżania: 24 Hz, 30 Hz, 60 Hz, 120 Hz i tak dalej. Niestety, zaawansowane i zasobożerne programy - takie jak gry wideo - sprawiają, że sprzęt nie trzyma stałej wartości 30, 60 czy 120 klatek na sekundę. Gdy liczba klatek spada np. z 60 do 49, ponieważ wyświetlana jest trudna obliczeniowo scena w grze, a częstotliwość odświeżania pozostaje na poziomie 60 Hz, może pojawić się tzw. tearing.

Tearing to niepożądane zjawisko sprawiające, że tracimy efekt płynności oraz jednorodności ekranu.

Tearing na przykładzie

Nie obserwowalibyśmy go, gdyby częstotliwość odświeżania panelu w telewizorze również spadła do 49 Hz, odpowiadając 49 klatkom. Doszłoby wtedy do ogólnego spadku płynności, ale wyeliminowalibyśmy efekt rozrywania. Właśnie od tego jest VRR. Rozwiązanie w czasie rzeczywistym dopasowuje odświeżanie panelu telewizyjnego do liczby otrzymywanych klatek.

Aby można było wykorzystać VRR, technologia musi być obsługiwana zarówno przez konsolę, jak i przez telewizor. I chociaż PlayStation 5 nie oferuje standardu Variable Refresh Rate zaraz po wyjęciu z pudełka, za jakiś czas sytuacja może ulec zmianie.

PlayStation 5 otrzyma wsparcie VRR. To w zasadzie pewne.

O wykorzystaniu technologii Variable Refresh Rate informuje Sony, w swoim zaktualizowanym FAQ poświęconym konsoli PlayStation 5. Przeglądając wyczerpujący, bogaty w wiedzę materiał możemy znaleźć akapit poświęcony omawianemu zagadnieniu (tłumaczenie redakcyjne):

Czy PS5 wspiera VRR? Podzespoły PlayStation 5 umożliwiają wykorzystanie Variable Refresh Rate za pośrednictwem HDMI 2.1. Po przyszłej aktualizacji oprogramowania użytkownicy PS5 będą mogli korzystać z VRR podczas grania na telewizorach wspierających tę technologię w kompatybilne gry wideo.

Telewizory Sony również mają niebawem otrzymać wsparcie VRR.

Ciekawym wątkiem jest wsparcie Variable Refresh Rate w telewizorach Sony dedykowanych konsoli PlayStation 5. Jakiś czas temu testowałem dla was model Sony Bravia 4K 120 Hz - bardzo rozsądny panel pozwalający grać w 120 klatkach na sekundę, który nie starszy ceną. Chociaż TV oferuje dwa gniazda HDMI 2.1, wciąż nie wspiera technologii VRR. Ta ma zostać dodana w przyszłości, również za sprawą aktualizacji oprogramowania.

Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że zarówno w przypadku konsoli PlayStation 5 jak również swoich telewizorów Bravia, Sony wciąż czeka na zielone światło dla VRR ze strony HDMI Forum. To właśnie ta organizacja odpowiada za zgody i licencje, dbając o odpowiednie ujednolicenie i odpowiednią jakość współczesnych telewizyjnych standardów.

W tym miejscu warto pochwalić Microsoft za to, że ten oferuje wsparcie dla VRR w konsolach do gier już od 2017 r. Pierwszymi platformami z obozu zielonych skutecznie walczącymi ze zjawiskiem tearingu były wydajny Xbox One X oraz Xbox One S. Nowsze platformy Xbox Series X oraz Xbox Series S także wspierają Variable Refresh Rate.