Wstrzymaj się z kupnem FIFA. Wyciekła lista gier PS Plus na maj, fani piłki będą mieli święto

Oba tytuły to mniejsze produkcje z rodowodem niezależnej sceny deweloperskiej. Curse of the Dead Gods to przygoda z subgatunku roguelike o bardzo specyficznej oprawie graficznej, która jest dostępna wyłącznie w wersji PS4. Oznacza to, iż posiadacze PS5 mogą ją uruchamiać, ale wyłącznie wykorzystując wsteczną kompatybilność. Z kolei Tribes of Midgard jest dystrybuowane w formie dwóch natywnych edycji, dopasowanych do obu ostatnich generacji konsol PlayStation.