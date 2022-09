Broń Warszawy w World War 3. Polska sieciowa strzelanina wraca z niebytu, jest za darmo na Steam

Próbując uruchomić World War 3 na swoim komputerze, otrzymałem informację o pełnych serwerach oraz 793 miejscu w kolejce do zabawy. Albo gra posiada fatalną infrastrukturę sieciową, albo Rosjanie do spółki z Polakami potężnie niedoszacowali zainteresowanie swoim produktem. Bardzo możliwe, że mamy do czynienia z dwoma problemami jednocześnie.