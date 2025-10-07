#B69AFF
Startuje Allegro Days. Wybraliśmy najlepsze promocje

Allegro wystartowało z nową edycją wyprzedaży Allegro Days. To dwa tygodnie niższych cen, w których można zaoszczędzić na zakupach. Czym warto się zainteresować?

Albert Żurek
Allegro Days promocje
Promocja rozpoczęła się w poniedziałek 6 października i potrwa aż do niedzieli 19 października. Oferty powiązane z wyprzedażą są dostępne w obrębie całej platformy: przeceny znajdziemy dla oferty z każdej kategorii. Dla niektórych produktów potrzebny będzie jednak abonament Allegro Smart! Z pozostałych skorzystają wszyscy klienci.

Słuchawki bezprzewodowe Technics EAH-AZ60M2EK

Na pierwszej stronie promocji Allegro Days wyróżnia się propozycja marki Technics - słuchawki bezprzewodowe. Sprzęt standardowo kosztuje 599 zł, natomiast w promocji kupimy go o 125 zł taniej - w cenie 474 zł. 

Słuchawki Technics za 474 zł
To oczywiście dokanałowe pchełki charakteryzujące się wsparciem funkcji ANC, wsparciem dźwięku przestrzennego, połączenia i płynnego przełączania z trzema urządzeniami oraz technologią tłumienia wiatru podczas rozmów. Słuchawki wspierają kodek LDAC o wysokiej przepustowości i działają do siedmiu godzin na jednym ładowaniu (24 godz. z etui).

Samsung Galaxy A36 - 200 zł taniej

Kolejną propozycją jest Samsung Galaxy A36 w wersji 6/128 GB. To stosunkowo tani smartfon, który w promocji Allegro Days jest jeszcze tańszy - zamiast 1099 zł kosztuje 906 zł (niemal 200 zł mniej) dla posiadaczy Smart!. W tej cenie jest jedną z najlepszych propozycji.

Samsung Galaxy A36 - 906 zł
Sprzęt może pochwalić się dużym i ładnym ekranem AMOLED (6,7 cala, 120 Hz), zestawem trzech dobrych aparatów na tylnym panelu, dużym akumulatorem 5000 mAh i ładowaniem o mocy 45 W. Galaxy A36 będzie wspierany aż do Androida 21 - czyli przez następnych 5 lat.

65-calowy telewizor Samsung QLED za 2200 zł 

Posiadacze Allegro Smart! mogą też kupić 65-calowy telewizor Samsung QLED QE65Q7F. Sprzęt w promocji kosztuje 2177,77 zł (zamiast 2555,55 zł) i jest to znacznie niższa cena niż w innych sklepach z elektroniką. Za urządzenie trzeba dać nawet 1000 zł więcej!

Telwizor 65" Samsung QLED - 2177 zł
To naprawdę dobrze wyposażony sprzęt: oferuje 65-calowy ekran z kropką kwantową pracujący w rozdzielczości 4K przy częstotliwości odświeżania 60 Hz. W urządzeniu znajduje się też procesor obrazu AI Q4 skalujący obraz z niższej rozdzielczości do 4K, technologia upłynniacza ruchu, color booster pro, dźwięk podążający za obiektem oraz system Samsung Tizen z One UI. 

Frytkownica beztłuszczowa 8 l z dwoma miskami za 280 zł

W cenie 280 zł można kupić frytkownicę beztłuszczową wyposażoną w dwie miski o łącznej pojemności 8 litrów (2 x 4 l). Domyślna cena urządzenia to 400 zł - mówimy zatem o promocji na poziomie 120 zł. 

Frytkownica bezłtuszczowa 8 l - 280 zł
Sprzęt marki Berdsen oferuje moc do 1700 W, dotykowy ekran do sterowania funkcjami, regulację temperatury do 200 W oraz wiele gotowych trybów stworzonych dla różnych dań.

Tanie chłodzenie wodne procesora 240 mm 

Na koniec warto wspomnieć o promocji na Silver Monkey X - 240-milimetrowe AiO Snowy ARGB. W ramach Allegro Days sprzęt kosztuje zaledwie 170,99 zł, zamiast 229 zł. To tanie chłodzenie wodne do komputera dla procesorów AMD Ryzen oraz Intel Core. 

Chłodzenie Silver Monkey - 171 zł
Sprzęt wspiera większość najpopularniejszych platform, w zestawie ma dwa wentylatory ARGB 120 mm i poradzi sobie nawet z nieco bardziej energochłonnymi procesorami. W tej cenie trudno kupić chłodzenie wodne - dlatego ta oferta jest tak dobra. 

07.10.2025 18:11
