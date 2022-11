Uzależniony od kupowania Pokemonów. Biegnę do sklepu mimo fatalnych recenzji

Gdy na sukces Pokemon Scarlet/Pokemon Violet spogląda się z perspektywy posiadacza PS5, uwielbiającego wielkie, rozbudowane i filmowe gry dla jednego gracza, trudno zrozumieć ten fenomen. Studio Game Freak realizujące dla Nintendo nowe odsłony Pokemonów nie przejawia tego samego talentu co twórcy God of Wara, The Last of Us czy Spider-Mana. To wyrobnicy serwujący nowe Poksy co roku, zrzucając je z taśmy produkcyjnej niczym kolejną FIFĘ. Ma się wręcz wrażenie, że robią to za karę, z minimalnym wkładem oraz wysiłkiem.