Jeżeli Xbox miał twarz, to był nią on. Na emeryturę odchodzi kawał gamingowej historii

Oficjalna nazwa stanowiska Hryba to na dziś (czy raczej: aż do teraz) dyrektor programowania dla sieci gier Xbox Live firmy Microsoft. Jego blog Major Nelson daje wgląd w działania działu Xbox firmy Microsoft. Wybrał Gamertag Major Nelson na cześć postaci o tej samej nazwie z amerykańskiego serialu komediowego z lat 60. XX wieku I Dream of Jeannie.