Retro gierki wjechały na Xboksa. Płacisz raz i grasz, ile chcesz w 1300 gier

*Tutaj tylko jedno zastrzeżenie. Nie wiadomo, jak długo ta usługa przetrwa. Choć może być ona pełna miłości i dobrych zamiarów, to istnieje ryzyko, że ze względów finansowych, technicznych lub licencyjnych stracimy dostęp do naszych ulubionych tytułów.



Już widzieliśmy wiele przypadków na rynku gier, gdzie obiecujące konsolki, platformy czy usługi kończyły się fiaskiem po kilku miesiącach lub roku.



Mimo to, życzę powodzenia. Retro gier nigdy dość, a jeśli możemy mieć je zawsze pod ręką, to tylko cieszyć się z nowych rozwiązań.