Samsung pracuje nad nową funkcją w smartfonach. Pracownikom zakał z niej korzystać

Chwilę temu, w obliczu boomu na SI, usłyszeliśmy raport, że Samsung zdecydował się na wewnętrzne zbanowanie chatbotów takich jak ChatGPT. Według historii przez to, że osoby pracujące nad "ważnym kodem", cokolwiek to znaczy, zdecydowały się wrzucić go do chatbota. W ten sposób sztuczna inteligencja OpenAI poznała poufne informacje Samsunga.



Wiemy też o tym, że południowokoreański gigant planował, wraz z firmą Naver, stworzyć platformę opartą o sztuczną inteligencję, która byłaby dostępna jedynie dla pracowników.



Teraz ChatGPT, z którego pracownicy mają zakaz korzystania, zmierza powoli na smartfony klientów.



Zdjęcie główne: Iryna Imago / Shutterstock