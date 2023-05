Samsung zablokował pracownikom dostęp do chatbotów. I trudno mu się dziwić

Obawy Samsunga nie są bezpodstawne, gdyż na początku kwietnia doszło do aż trzech wycieków danych związanych z użyciem ChatGPT. The Economist Korea informowało, że w pierwszym przypadku wyciek spowodował programista sprawdzający kod pod kątem błędów, drugi również programista proszący chatbot o optymalizację napisanego kodu. Źródłem ostatniego wycieku był pracownik, który użył informacji ze spotkania do wygenerowania treści prezentacji. Już wtedy Samsung poinformował swoich pracowników, że jeżeli dojdzie do "podobnego wypadku, nawet po zastosowaniu awaryjnych środków ochrony informacji" to dostęp do ChatGPT "może zostać zablokowany w sieci firmowej".