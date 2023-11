Do tego same poziomy również są niepowtarzalne, nawet bez efektu nasion. Jeden przypomina lokację z Luigi's Mansion, skupiając się na unikaniu duchów. Drugi zamienia Mario w pędzącego żółwia, ścigającego się ze stonogą. W jeszcze innym gracz lata na chmurze, podczas gdy kolejny to podwodna przygoda w której schodzi się głębiej i głębiej. To naprawdę niesamowite jak zróżnicowane są wyzwania. Każde do przejścia w 2 - 10 minut, idealnie pasując do mobilnego formatu Switcha.