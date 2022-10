Recenzja Mario + Rabbids Sparks of Hope. Najlepsza gra Switcha w 2022 roku

Pokazy prasowe mają to do siebie, że wydawcy przygotowują z myślą o nich najbardziej smakowite kąski gier. W przypadku Mario + Rabbids Sparks of Hope jest inaczej. Dopiero po 10+ godzinach zabawy, docierając do zupełnie nowej zawartości, produkcja prezentowała swój najwyższy poziom. Ubisoft zachował to, co najlepsze, na samą premierę. Jestem wręcz zszokowany tym, jak dobra jest to gra. Przeszło to moje najśmielsze oczekiwania. Pierwsze Mario + Rabbids było udane i przyjemne. Drugie jest wybitne. WYBITNE!