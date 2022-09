Jedna z najlepszych gier Switcha nawet nie jest od Nintendo. Strategia na konsoli, a cudowna

Gigantyczną zmianą w porównaniu do poprzedniej odsłony jest oddzielenie eksploracji od walki. Rozpoczynając starcia, drużyna gracza jest przenoszona na odizolowane areny, jak w klasykach jRPG z lat 90. Dzięki temu otwarty świat oddany do eksploracji uwolnił się od zasad, którymi muszą być definiowane miejsca turowych starć. To pozwoliło zaszaleć producentom lokacji, nadając im znacznie bardziej przygodowego charakteru. Dzięki temu Sparks of Hope bliżej jest momentami do Super Mario Odyssey niż do poprzedniej odsłony. Niesamowita ewolucja.