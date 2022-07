Mario Strikers: Battle League - czerwona, schodzisz! Recenzja

W grze nie uświadczymy czegoś takiego jak tryb kariery. Wielka szkoda, bo Nintendo potrafiło serwować stosunkowo akceptowalne historie we własnych "sportówkach", co by wskazać na niedawne Mario Golf Super Rush. Mario Strikers: Battle League to z kolei bardzo prosty tryb zdobywania kilku pucharów systemem drabinkowym, tytułowa liga online, możliwość rozegrania pojedynczego meczu i… to tyle. Gra za 229 złotych ma tak mało zawartości, że to aż boli.