PlayStation 5 Pro. Tak bardzo jej potrzebujemy i nie potrzebujemy

PlayStation 5 Pro ma zapewniać znacznie wydajniejsze przetwarzanie danych graficznych, a oprócz tego dodatkowo oferować szybsze przetwarzanie śledzenia promieni (ray tracing), a także sprzętowo-programowy mechanizm PSSR, mający stanowić odpowiednik Nvidia DLSS czy Intel XeSS (czyli mechanizm do inteligentnej rekonstrukcji obrazu z niższych rozdzielczości do wyższych). To w teorii powinny być bardzo ekscytujące usprawnienia, na które u xboxowej konkurencji trzeba będzie czekać aż do nowej generacji konsol. Tylko jakoś trudno się tak samo ekscytować, jak przy okazji premiery Xboxa One X i PlayStation 4 Pro.