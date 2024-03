Nie, gra Thorgal nie będzie uderzeniem na miarę Wiedźmina. Wystarczy porównać budżety

Dzięki powyższym danym wiemy, że chociaż Thorgal to projekt ambitny, pod względem budżetu znajduje się w zupełnie innej lidze niż Wiedźmin 3, Dying Light 2 czy Cyberpunk 2077. Przykładowo, średnio udane Lords of the Fallen od CI Games pochłonęło zawrotne 67 mln dol. Thorgal dostanie jedną trzecią lub jedną czwartą tej kwoty. To także jedna piąta budżetu trzeciego Wiedźmina.