Oto bezużyteczny Xbox z klocków w cenie normalnego. Wyprzedany błyskawicznie

W tym momencie można dorwać Xboksa 360 za około połowę ceny zestawu z klockami. W sumie to w podobnym przedziale cenowym (600-700 zł) znajduje się też Xbox One S, który zdecydowanie zapewni więcej rozrywki, aniżeli klocki.



Ale hej, zestaw dla kolekcjonerów to zestaw dla kolekcjonerów. Jeżeli cały nakład przeznaczony na preoder wyprzedał się w mniej niż 48 godzin — to pokazuje, że popyt jest wystarczający.