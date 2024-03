iPhone czy Android? Wkrótce nie znajdziesz różnicy

Obecnie układanie ikon na iPhone’ach ogranicza się do sztywnej siatki. iOS 18 ma to zmienić, dając użytkownikom większą kontrolę nad rozmieszczeniem aplikacji. Ikony nadal będą przyciągane do niewidocznej siatki, co zapewni porządek, ale użytkownicy będą mogli pozostawiać puste miejsca między ikonami, układać je w dowolnych wierszach i kolumnach, a także swobodnie układać je na ekranie.