Spotify ze świetną nowością. Nie musisz już w kółko wracać do apki

Odtwarzacz możemy dostosowywać do potrzeb – w zależności od tego, czego tak naprawdę potrzebujemy. Okno może sobie "pływać" nad innymi kartami np. przeglądarki podczas nauki czy pracy, a my nie będziemy musieli przechodzić do aplikacji, aby zmienić obecnie odtwarzany utwór, skupiając się przede wszystkim na tym, co robimy. Kliknięcie nazwy wykonawcy, utworu lub okładki albumu spowoduje przeniesienie nas do głównej aplikacji Spotify.