Nie skorzystasz z nowej wersji Spotify na iOS. Apple nabrał wody w usta

W oświadczeniu dla serwisu The Verge Spotify twierdzi, że jest to "kolejny przykład tego, jak Apple, jeśli nie zostanie skontrolowane, będzie dążyć do obejścia i/lub nieprzestrzegania decyzji Komisji". Przez brak reakcji Apple Spotify nie może wprowadzić zmian, które nakazała Komisja Europejska: "opóźnienie Apple jest bezpośrednio sprzeczne z twierdzeniem Apple, że rozpatruje złożone aplikacje w ciągu 24 godzin, a także jest sprzeczne z harmonogramem przyjęcia określonym przez Komisję".