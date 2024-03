Polacy jako jedni z pierwszych sprawdzą nowość w Spotify. Trzeba słuchać i oglądać

Spotify coraz bardziej upodabnia się do TikToka, a za sprawą wejścia teledysków dostaje coś, czego TikTok w sporej części już nie ma: popularnych piosenek przy ruszających się obrazkach. I choć może się wydawać, że teledysk do 3 czy 4 min utworu to nie to samo co trwający 30 s klip z TikToka, to przecież i w tej aplikacji zaczęły królować dłuższe materiały.