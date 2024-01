TikTok otrzymał potężny cios. Dziś kończy się ważna dla platformy umowa

Universal Music Group (UMG) grozi usunięciem całego swojego katalogu piosenek z TikToka, ponieważ umowa wygasa na 31 stycznia. Spór dotyczy kwestii wynagrodzenia dla artystów oraz wykorzystania sztucznej inteligencji. UMG oskarża TikToka o próbę zmuszenia go do zaakceptowania umowy, która zaniża wartość praw do muzyki.