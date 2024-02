Apple Music z kapitalną funkcją. Zniknął ostatni powód do zostania ze Spotify

Z której platformy do strumieniowania muzyki korzystasz? Spotify jest najlogiczniejszym wyborem dla wielu, Tidal to opcja dla tych, którzy cenią sobie najlepszą możliwą jakość (za najwyższą cenę). A Apple Music? To ciekawy wybór dla posiadaczy urządzeń od Apple’a, chociaż usługa jest dostępna również na systemach Android. I tam też pojawiła się nowa funkcja, która spodoba się tym, którzy chcą porzucić swoją starą usługę i przejść do Apple Music.