Microsoft zakryje cały twój ekran tą informacją. Wraca irytująca reklama Windowsa

Oczywiście ten, który służy do aktualizacji jest zaznaczony na niebiesko i zdecydowanie go lepiej widać, no ale to dość standardowy ruch producentów oprogramowania. Wydaje się, że tego typu reklamy nie mają sensu. Użytkownicy, którzy chcieli przejść na Windowsa 11 już to zrobili, a ci, którzy pozostają na poprzednim wydaniu systemu giganta technologicznego z Redmond robią to nie bez powodu.