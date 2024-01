Koniec dominacji ZIP. Będziesz kompresował pliki inaczej

Najnowsza testowa wersja Windowsa, dostępna na razie w kanale Canary, oferuje już pełną obsługę większości alternatywnych formatów archiwizacji danych. Podobnie jak do tej pory, by skompresować dane należy zaznaczyć odpowiednie pliki i foldery, kliknąć na zaznaczeniu prawym klawiszem myszy lub gładzika (lub przytrzymać dłużej palec na ekranie dotykowym) i wybrać opcję Skompresuj do pliku.