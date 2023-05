Tyle przyjdzie nam zapłacić za Beats Studio Buds +. Widać inspirację Nothing Ear

Apple wydało swoje najnowsze słuchawki z serii Beats Studio, czyli Buds +. To ulepszona wersja podstawowych "Budsów", w której na pierwszy rzut oka widać inspirację słuchawkami Nothing Ear (1) i Ear (2) pod względem wyglądu, ale to nie jedyna nowość. Poznaliśmy też cenę, którą przyjdzie nam zapłacić za sprzęt w Polsce.