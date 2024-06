Mapy Google z dużą zmianą. Zapisz dane nim będzie za późno

Dane z serwerów Google zostaną przeniesione bezpośrednio na urządzenie zgodnie z wybranymi przez użytkownika ustawieniami. No dobra, ale co się stanie, jeśli będziemy musieli zmienić urządzenie po wykonanej migracji? Google to przymyślał - będzie można wykonać kopię zapasową osi czasowej, która będzie przechowywana na naszym koncie Google. Więc nawet jeśli zmienimy smartfon (lub go zgubimy), to dane o podróżach w Mapach Google nie przepadną – będzie trzeba tylko wybrać, z którego urządzenia chcemy zaimportować dane.