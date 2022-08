Uwaga na oszustwo "na akcje Orlenu". Polak stracił pół miliona złotych

Łatwo powiedzieć, że ofiary są same sobie winne. Jednak to zastanawiające, że zarówno Facebook, jak i wyszukiwarka Google ciągle przepuszczają tego typu podejrzane witryny, które wyrastają jak grzyby po deszczu. Naiwność użytkowników internetu to jedno, ale dziurawe systemy niezabezpieczające przed oszustami to również spory problem.