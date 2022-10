Inwestor z Facebooka ukradł Polakowi 300 tys. zł

AnyDesk to oprogramowanie do zdalnego sterowania innym komputerem. Jest wykorzystywane na przykład w dużych firmach, gdzie dział administracji może w ten sposób zdalnie udzielać pomocy potrzebującym tego pracownikom. Za pomocą AnyDesk operator może wykonać wszystkie te same czynności na komputerze, co jego właściciel. No ale nie każdy musi o tym wiedzieć.