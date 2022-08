Uważaj na oszustów! Wykorzystują popularnych YouTuberów, by wyłudzić twoje dane

Cóż, w takim przypadku bywa trudniej niż w przypadku oczywistych scamów na Instagramie, ale również w mocy pozostaje zasada słuchania zdrowego rozsądku. Jeśli coś jest zbyt piękne, by było prawdziwe, to właśnie takim jest. Jeśli pod losowym materiałem na YouTubie odzywa się do ciebie ulubiony internetowy recenzent, oferując darmowy telefon, jeśli tylko napiszesz do niego na Telegramie, to prawdopodobnie padasz ofiarą oszustwa.