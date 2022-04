Uważaj na stronę ALDI FANS na Facebooku. Darmowe telewizory to ściema

Scam wymaga od odbiorców szybkiego działania i informuje, że akcja potrwa tylko do 20 kwietnia. Oprócz tego twórcy zachęcają do spamowania znajomych, co podobno ma zwiększyć szansę na wygraną (a jedyne, co faktycznie robi, to naraża inne osoby na to, że się natną na to oszustwo). Pod postem jest sporo komentarzy, które zostawili albo ludzie, co się na to nabrali, albo... boty.