Mark Hamill ambasadorem Armii Dronów na Ukrainie. To nie fake

Podstawowym zadaniem bezzałogowców z programu Army of Drones jest kontrola terytorium Ukrainy. Do tego celu wysyłane są mniejsze jednostki o krótszym zasięgu, pozbawione możliwości bojowych. Drony z tego programu mają monitorować 2470 km granicy oraz linii frontu. Być może to właśnie rozpoznawczo-patrolowy charakter programu sprawił, że udało się do niego zaangażować tak rozpoznawalną, cenioną i uznaną gwiazdę jak aktor Mark Hamill. Jednak nie on jeden należy do ambasadorów United24.