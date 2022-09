Wyciekły dane ponad 105 mln osób. Haker twierdzi, że jest Polakiem

– Wiele osób przyklasnęło Bjorce za ten wyciek danych rządu Indonezji. Niektórzy porównywali go nawet do Snowdena – mówi indonezyjska Astari Kusumawardhani, współpracowniczka CNNIndonesia. – Dziwię się temu, bo ludzie powinni mieć świadomość, że udostępnienie danych osobowych użytkownika jest niebezpieczne, a użytkowników Tokopedii i IndiHome, których dane wyciekły, powinno to całkowicie zbulwersować.