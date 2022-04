W lasach Indonezji chowają się Hobbity. Czy na Ziemi żyją dwa gatunki człowieka?

Od samego początku odkrycie w 2004 r. szczątków Homo floresiensis (człowieka z wyspy Flores) było szokiem dla antropologów. Datowanie radiowęglowe wskazało bowiem, że szczątki pochodzą sprzed zaledwie 12 000 lat (później zrewidowano te dane do 50-60 tysięcy lat temu). Do zniknięcia gatunku mogło zatem dojść stosunkowo niedawno. Co więcej, zapiski sprzed kilkuset lat wskazują, że jeszcze wtedy w jaskiniach na wyspie żyli zaskakująco mali ludzie. Mowa tutaj o ludziach, którzy osiągali około 100 cm wzrostu. Co więcej, nieliczne doniesienia wskazują nawet na to, że jeszcze pod koniec XIX wieku ludzie napotykali na przedstawicieli tego gatunku.