Etyczni hakerzy: kim są, co robią i dlaczego noszą białe kapelusze?

Hakerzy w białych kapeluszach są zatrudniani wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zabezpieczenia danych i systemów - począwszy od niewielkich firm, a skończywszy na instytucjach rządowych. Dana jednostka (np. firma) upoważnia etycznego hakera do próby włamania się do ich systemów. Biały kapelusz wykorzystuje swoje umiejętności i wiedzę z zakresu systemów bezpieczeństwa, aby złamać zabezpieczenia, tak jak zrobiłby to haker w czarnym kapeluszu. Jednak, zamiast wykorzystywać swój dostęp do kradzieży poufnych danych, szantażu, niszczenia cyfrowego mienia lub "wandalizmu", haker w białym kapeluszu informuje o tym, w jaki sposób uzyskał dostęp, co pozwala danej jednostce poprawić swoje zabezpieczenia. Jest to znane jako "testy penetracyjne" i jest to jeden z przykładów czynności wykonywanych przez hakerów w białych kapeluszach.